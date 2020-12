Capodanno 2021 a Times Square: dormire sotto la sfera luminosa

Pubblicità

Il 2020 è stato un anno che ricorderemo, e arrivati a questo punto moltissimi stanno aspettando il countdown di capodanno per accogliere l’atteso 2021. Per rendere unici (ma in sicurezza) Airbnb e Nasdaq offriranno la possibilità a due newyorkesi di trascorrere l’ultima notte dell’anno nella terrazza dell’edificio del Nasdaq a Times Square, a New York, all’interno di una cupola trasparente dalla quale ammirare lo spettacolo luminoso che regala la famosa sfera di Times Square per il capodanno.

Per la prima volta nella storia, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, la famosa piazza di New York City rimarrà deserta. Gli ospiti Airbnb avranno quindi l’opportunità unica di assistere alla discesa della sfera luminosa da una cupola trasparente posizionata sulla esclusiva terrazza del palazzo del Nasdaq. Potranno entrare nella lounge privata e assistere in diretta ai festeggiamenti di tutto il mondo, rilassarsi in attesa che l’orologio batta la mezzanotte e godersi una cena privata preparata per loro da uno chef. Prima del loro soggiorno, avranno anche a disposizione un credito di 5mila dollari da spendere lungo la famosa 5th Avenue o all’interno dei negozi di Times Square.

Ma le sorprese non sono finite. Ad accoglierli, in maniera virtuale, ci sarà la voce più famosa delle feste di Natale, Mariah Carey. Proprio come un vero host Airbnb, Mariah Carey farà gli onori di Times Square, casa per una notte, e si esibirà in un concerto privato online solo per i due ospiti.

Tutti i residenti a New York City possono inviare una richiesta di prenotazione per la notte di capodanno a partire da lunedì 21 dicembre dalle ore 15 su airbnb.com/happyholidays*.

Le regole del soggiorno sono in stretta aderenza con le linee guida in risposta alla pandemia da Covid-19** locali e tutti coloro che richiedono la prenotazione devono dimostrare di vivere attualmente all’interno dello stesso nucleo familiare. Inoltre, tutti gli spazi interni saranno trattati in conformità alle regole di sicurezza e alle linee guida di Airbnb per la pulizia degli ambienti. Nasdaq e Airbnb riconoscono come la pandemia in corso abbia avuto un impatto sul modo in cui le persone pianificano le proprie attività e stanno monitorando attentamente le indicazioni del governo locale e dei funzionari sanitari.