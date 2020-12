Nasce Traditionnelle Tourbillon, sotto i buoni auspici del Qilin

Pubblicità

Vacheron Constantin presenta un capolavoro di raffinatezza tecnica ed estetica che incarna il connubio perfetto tra Haute Horlogerie e artigianato artistico. Il quadrante guilloché inciso interamente a mano e la cassa realizzata in oro rosa, mostra un diametro di 42 mm, 12,22 mm di spessore, lunetta, carrure e lati delle anse incisi a mano, nonché fondello trasparente in vetro zaffiro del segnatempo Traditionnelle Tourbillon, sono sublimati dal talento degli artigiani incisori della Maison.

La maestria del gesto si esprime attraverso le tecniche della calcografia e ramolayé usate per raffigurare il Qilin, un animale leggendario che simboleggia saggezza, pace e prosperità. Nel cuore del segnatempo batte il calibro di Manifattura 2260 meccanico a carica manuale con tourbillon, dotato dell’eccezionale riserva di carica di due settimane. Un’infinità di dettagli raffinati per questo orologio dal grande significato simbolico, disponibile esclusivamente nelle boutique Vacheron Constantin in un’edizione limitata di 18 pezzi numerati.

