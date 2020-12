College mania firmato Gant

Pubblicità

Il college, icona americana e simbolo di spensieratezza, ha da sempre ispirato i look classici e casual parte del DNA Gant. Ragazze con la voglia di non stare mai ferme che amano indossare capi eleganti dai volumi over, con un accento mascolino capace di renderle immediatamente cool.

Per questa FW20/21 Gant trae ispirazione dai propri archivi storici e torna a lavorare sul preppy, lo stile che ha reso il brand celebre in tutto il mondo e che oggi lo pone come icona di eleganza giovane e informale.

Dunque blazer in flanella regular fit e cappotti a quadri in misto lana, maglioni larghi con scollo a V, camicie oversize in fresco cotone e polo in stile rugby vanno a completare una collezione che propone capi freschi e giovani ma con uno sguardo sempre rivolto al passato e un gusto propriamente retrò.



it.gant.com