Candele e fragranze d’ambiente Artistic Aromatic Atmosphere di Acca Kappa

Le prossime festività saranno diverse dal solito, senza viaggi e grandi tavolate tutti insieme ma questo Natale ci offre una nuova possibilità: quella di far diventare le nostre case un luogo di benessere, relax e amore, in cui rifugiarci con le persone più care. Per rendere le nostre abitazioni più accoglienti si potranno accendere delle calde luci soffuse e avvolgere le stanze di profumi capaci di stimolare i sensi e di elevare la mente e lo spirito. Così regalare una fragranza d’ambiente sarà tra le scelte più ricche di significato: donare un’emozione, un’esperienza sensoriale.

Acca Kappa conosce bene il valore emotivo che si accompagna ad un profumo, per questo ha creato Artistic Aromatic Atmosphere, una collezione di candele profumate e fragranze d’ambiente. Attraverso queste creazioni e le loro note olfattive, si raccontano storie artistiche che diffondono nell’aria vibrazioni in grado di emozionare, richiamare alla mente ricordi e crearne di nuovi. Le candele profumate e le fragranze d’ambiente narrano storie diverse. Le Candele Profumate, racchiuse nel bicchiere di vetro, sono realizzate da sapienti maestri cerai con la paraffina più pura, mentre le Fragranze d’Ambiente rilasciano nell’aria le creazioni olfattive attraverso i loro diffusori con bastoncini di legno.

Le 5 storie olfattive artistiche di Acca Kappa:

Lampone e Foglie di Pomodoro – Riaffiorano i ricordi delle atmosfere spensierate dell’estate, con il profumo delle foglie di pomodoro scaldate dal

sole, erbacee, aspre e fresche al tempo stesso, abbinate al sentore succoso e dolce del lampone.

Tuberosa e Vaniglia Passione – Raffinatezza e sensualità. Il bouquet di fiori bianchi – tuberosa, mughetto e gelsomino – si unisce alle note calde e avvolgenti della vaniglia. Il risultato è una fragranza che crea un’atmosfera sofisticata e inebriante.

Fico bianco e Legno di Cedro – Dalla combinazione della freschezza della foglia di fico e della dolcezza del suo frutto, insieme alla brezza mediterranea che si scontra sull’intensità del legno di cedro, nasce una candela dalle numerose sfaccettature e ricca personalità.

Eucalipto e Muschio di Quercia – Rievoca il ricordo di una passeggiata in un bosco, con le note di muschio di quercia e di eucalipto. Ne deriva un mix melodioso di essenze legnose e aromatiche, che portano nell’aria benessere e serenità.

Ambra e Legno di sandalo – Essenze di terra e di spezie orientali trasportano la mente in un viaggio lontano, e avvolgono l’anima con un caldo abbraccio. Il merito va alle intense e seducenti note d’ambra, al vigore del legno di sandalo e alla tenerezza della vaniglia.

