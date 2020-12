Acqua alle Rose all’Acido Ialuronico Vegetale

Pubblicità

Acqua alle Rose, grazie alla sua esperienza basata fin dagli esordi su prodotti che nascono da principi naturali – i ben noti estratti di rosa di origine 100% vegetale –, presenta oggi una nuova Linea Anti-Age che rappresenta il meglio dell’efficacia delicata.

Dopo la nuova Antirughe Sensitive con Collagene Vegetale, ecco una nuova linea che rivoluziona il mondo degli anti-età Acqua alle Rose: Senza Età con Acido Ialuronico Vegetale.

Il nuovo Acido Ialuronico Vegetale di Acqua alle Rose ha il suo segreto di efficacia proprio nella componente vegetale: a differenza di quello “classico” che deriva dalla bio-fermentazione di micro organismi, è estratto dai semi di Tamarindo, quindi ha origine 100% vegetale. Contiene, perciò, un’elevata quantità di molecole – i polisaccaridi – in grado di trattenere l’acqua naturalmente contenuta nella pelle per un’idratazione profonda e soprattutto una significativa concentrazione di polifenoli antiossidanti che combattono i processi d’invecchiamento cutaneo derivanti dalla formazione di radicali liberi, una vera marcia in più per un’eccezionale azione riempitiva, filmante, idratante.

Il risultato: molteplici azioni anti-age per migliorare l’elasticità della pelle, ridurre le rughe e l’invecchiamento cutaneo, per una pelle più compatta e vellutata.

La nuova linea Senza Età si compone di tre prodotti – Crema viso Lifting, Crema viso Filler e Acido Ialuronico Concentrato Attivo – per una pelle mai così compatta, rimpolpata, liscia e giovane.

La nuova Crema Senza Età Lifting con Acido Ialuronico Vegetale, grazie al film protettivo che aiuta a mantenere la naturale riserva d’acqua della pelle, dona un deciso effetto levigante, distende le rughe del viso e i contorni per una pelle visibilmente più liscia e tonica.

La nuova Crema Senza Età Filler, grazie all’Acido Ialuronico Vegetale Concentrato in polisaccaridi ad azione riempitiva e antiossidanti ad alta efficacia che aiutano a proteggere l’acido ialuronico naturalmente contenuto nella pelle, regala un ottimale effetto rimpolpante e riduce le rughe di viso e occhi.

Il nuovo Concentrato Attivo con Acido Ialuronico Vegetale, garantisce un’azione antirughe efficace con un effetto rimpolpante e riempitivo subito visibile: rughe ridotte e riempite dall’interno, pelle più elastica e compatta. Può essere utilizzato come siero, applicando due o tre gocce direttamente sulla pelle detersa o unito alla Crema Senza Età più adatta a te, semplicemente miscelando sul palmo della mano qualche goccia di Concentrato Attivo insieme alla crema. L’Acido Ialuronico Vegetale, il re degli anti-età di Acqua alle Rose, è l’innovazione dedicata a chi cerca un’elevata performance senza rinunciare alla delicatezza e naturalità degli ingredienti, per una pelle che, in sole 4 settimane, risulta più distesa, compatta, idratata e giovane.

www.acquaallerose.it