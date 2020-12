I regali per le festività di Michael Kors

Pubblicità

Celebrare i legami e diffondere l’amore in lungo e in largo con Michael Kors #WISHESINABOTTLE. Con Wonderlust e Sparkling Blush, le fragranze firmate Michael Kors. Decorato a festa con un raggiante scintillio brillante, ogni set regalo Michael Kors rappresenta un augurio personale da parte di una persona cara.

Wonderlust 100ml Holiday Set alimenta l’esplorazione senza fine con un accessorio ispirato per ogni fuga esotica. Include una full-size di Eau de Parfum Michael Kors Wonderlust e uno zaino pronto per il viaggio, confezionati in una raffinata confezione regalo.

Wonderlust 50ml Holiday Set trasporta istantaneamente con la fragranza che fonde fiori di lusso intrecciati a note deliziosamente speziate. Include l’Eau de Parfum Michael Kors da 50ml e un borsetta da viaggio abbinata, racchiusi in una delicata confezione regalo.

Sparkling Blush 2PC 50ml Holiday Set risplende della fragranza che fonde un’esplosione di pepe rosa, petali di rosa e ambra. Il set include Sparkling Blush Eau de Parfum 50 ml e Silky Body Lotion, racchiusi in un’elegante confezione regalo.

