Excalibur Aventador S, grinta ed esclusività online

Eccessivo e stravagante, eccentrico, mosso dalla ricerca della libertà e dell’edonismo, sempre pronto a mettere la tecnica al servizio dell’estetica: Roger Dubuis è tutto questo e molto altro. E oggi ha un messaggio per tutti gli appassionati di orologeria e gli amanti delle supercar: il brand che osa essere differente fa la sua entrata nel mondo dell’e-commerce con l’entusiasmante lancio della sua più recente interpretazione, in bianco candido, delle supercar Lamborghini.

I fan dell’alta orologeria di tutto il mondo ormai sanno che da Roger Dubuis devono aspettarsi l’inaspettato. Da qualche anno la Maison s’ispira ad altre industrie avanguardistiche, un approccio che ha dato vita a un’alleanza iconica con i designer di supercar Lamborghini Squadra Corse. Il frutto di questa collaborazione è la dimostrazione di ciò che accade quando ingegneri visionari incontrano orologiai straordinari. L’Excalibur Aventador S, dotato dell’iconico calibro RD103SQ con cassa in Fibra composita di ceramica (CCF) e titanio, è stata la prima espressione orologiera di questa partnership adrenalinica. Ora proposto in un colore bianco candido per un’edizione limitata di soli 8 esemplari, l’Excalibur Aventador S – disponibile in esclusiva online – presenta una serie di elementi di design facilmente identificabili presi in prestito direttamente dal suo alter ego su quattro ruote: due bilancieri a spirale inclinati di 45 gradi, barre duomi, una riserva di carica che ricorda elementi del mondo delle corse e cinturino in Alcantara, a cui si aggiunge l’impiego in anteprima mondiale della Fibra composita di ceramica. Questo materiale innovativo ha un peso del 20% inferiore rispetto a quello del carbonio ed è il risultato di un processo manifatturiero sviluppato da Roger Dubuis – vera prova di prodezza tecnica. La resina, impiegata nell’industria aerospaziale come schermo per il calore e qui utilizzata in combinazione con la resistentissima ceramica, è uno dei materiali più duri esistenti. L’essere riusciti a farne uso in orologeria è una vera e propria affermazione del primato di Roger Dubuis nel campo della tecnica.

Come ogni capolavoro che esce dalla Manifattura ginevrina, l’esclusivo Excalibur Aventador S proposto online, con la sua architettura spettacolare, gli accenti di grigio e la struttura bianca, emozionerà senza alcun dubbio anche i più avvezzi alle sorprese del brand. Questo segnatempo must-have, dalle linee pulite e decise, è dedicato a una tribù esclusiva, che vive la vita al massimo ed è la dimostrazione che Roger Dubuis non smette di reinventare il gioco proponendo modi sempre più eccitanti di vivere l’Iper Orologeria. In pista…e online.

www.rogerdubuis.com