Fielmann lancia la collezione dalle linee pulite per la FW 20/21

Per la collezione autunno inverno Fielmann enfatizza la sfera “minimal”, creando occhiali da vista dalle linee pulite, per lui e per lei. Le sottili montature in metallo delineano uno stile semplice, che si adatta ad ogni look del giorno.

Le proposte Fielmann sono come sempre molteplici, dalle montature round a quelle più squadrate, sia per personalità più eccentriche, sia per chi predilige uno stile classico che non rinuncia all’eleganza.

Grazie alle montature in metallo, tutti i modelli sono ultra light e si delineano come sofisticati accessori a portata di tutti.

www.fielmann.it