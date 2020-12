Un tuffo nella natura con i cofanetti di Qualiterbe

Pubblicità

L’Azienda erboristica made in Italy Qualiterbe, propone un portfolio prodotti realizzati secondo le antiche tradizioni erboristiche e arricchiti da ricercati ingredienti naturali. L’azienda nasce e si sviluppa immersa in un territorio incontaminato, la maremma toscana e diventa il luogo in cui natura e professionalità si fondono perfettamente.

Qualiterbe propone referenze pensate per il benessere di tutto il corpo, a partire dai capelli e sino ai solari, passando per gli integratori e oli essenziali multifunzionali, sette cofanetti per regalare o regalarsi momenti di benessere indimenticabili.

Il cofanetto Quality Bio Naturally Ageless comprende tre prodotti dell’innovativa linea BioKalluna: la crema viso notte, la crema giorno e le esclusive gocce concentrate anti-age. Una straordinaria e scientificamente moderna linea di cosmetici naturali Bio, la miscela di ingredienti attivi la rende un ideale supporto per contrastare i segni del tempo e i danni causati dall’inquinamento, donando idratazione e luminosità alla pelle del viso.

La box Quality Bio Antipollution Skin Care racchiude i tre step per la skin care perfetta: lo scrub viso rigenerante, la maschera viso protettiva e rigenerante e Protective Aura, la crema viso anti pollution 24h, tutti della linea BioKalluna.

Quality Top Queen, il coiffret da donare ad una vera regina, o aspirante tale. Contiene al suo interno la crema viso della Regina, Atni-Age e riattivante, la Crema Corpo della Regina, elasticizzante effetto seta, e l’olio viso della Regina, super nutriente ad effetto illuminante ideale per le pelli mature o molto secche.

Quality Excellence Hyaluronico e Aloe è il regalo speciale completo di tre Cosmetici Naturali a base di Acido Ialuronico ad alta concentrazione e Aloe per mani, labbra e corpo, realizzati come tutti i prodotti Qualiterbe con processi esclusivamente artigianali utilizzando materie prime altamente selezionate e di grande Qualità.

Quality Face & Body – Flowers & Fruits è perfetto per chi ama le fragranze naturali e i profumi della natura. Un elegante cofanetto con all’interno quattro cosmetici naturali della linea Flowers and Fruits, un dono di prestigio dall’alto valore qualitativo. Disponibile anche in versione Minitaglie, con le dieci proposte della linea questa volta presentate in versione travel size, ideali per toccare con mano per la prima volta gli speciali prodotti Qualiterbe.

Infine, Qualiterbe ha pensato proprio a tutti. Il cofanetto ideato per l’uomo, Quality Man Total che racchiude tre prodotti pensati appositamente per soddisfare le esigenze della pelle maschile. All’interno di eleganti packaging vintage, troviamo il Doccia Shampoo Energizzante, il Fluido dopobarba e la Crema Viso contorno occhi anti-age.

Tutte le referenze Qualiterbe sono realizzate con formule green esclusive, prive di parabeni e PEG, fresca profumazione ipoallergenici, 100% made in Italy e certificati Vegan Ok.

www.qualiterbe.it