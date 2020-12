Il nuovo orologio femminile RÊVE by Eberhard & Co.

Pubblicità

Molti possono pensare che Eberhard & Co. sia un marchio orologiero che pensa solo agli uomini, focalizzato solo sugli straordinari cronografi da polso che tutti conosciamo, ma non è così. Eberhard & Co. ama le donne, le ha sempre amate fin da quando, agli inizi del secolo scorso, incassava movimenti minuscoli in orologini gioiello decorati da pietre preziose e smalti colorati, in omaggio alla bellezza delle signore che li avrebbero indossati o custoditi nella borsetta. Certo, con il passare dei decenni la passione cronografica ha avuto il sopravvento, ma non sono mai mancati nella produzione della Maison svizzera orologi pensati e realizzati per le signore, frutto di una creatività dedicata solo a loro. È questo il caso del nuovo femminile di Eberhard & Co., RÊVE. Ancora una volta un orologio pensato e declinato esclusivamente al femminile, con in mente tutto ciò che le donne amano: stile, versatilità, forte personalità e perché no, anche un po’ di sogno. Infatti, la parola francese “Rêve”, sogno, è fortemente evocatrice di uno stato d’animo poetico che ha ispirato la Maison a scegliere questo nome per un oggetto che identifichi la donna di oggi, così diversa dalle sue antenate nello stile di vita e così simile a loro nella meravigliosa capacità di non smettere mai di fantasticare.

Il nuovo orologio di Eberhard & Co. vuole rappresentare questi due aspetti della natura femminile, unendo la versatilità, adatta ad ogni momento della giornata, al fascino di un gioiello che possa definire uno stile ben preciso. Una cassa di dimensioni contenute, con varianti decorate da combinazioni di pietre preziose che si adattano ad ogni diversa personalità. Un bracciale morbido e confortevole, che avvolge il polso grazie al suo design unico. Un movimento elettronico di ultima generazione, che non chiede nulla ed offre la massima precisione possibile.

