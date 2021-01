Il megayacht M/Y 137 di CRN

Pubblicità

Il megayacht M/Y 137, ultima opera d’arte fully-custom in acciao e alluminio di CRN, è stato consegnato al suo armatore e ha iniziato la sua crociera mediterranea. Linee esterne aerodinamiche, tese e fluide, dalla forte identità e dall’impronta inequivocabilmente italiana caratterizzano lo yacht che si contraddistingue anche per i colori bespoke decisi: scafo smokey quartz, sovrastruttura silver sand e dettagli in jet black. Il nuovo 62 metri, con un baglio di 11,50 metri, è stato progettato da CRN in collaborazione con lo studio italiano di architettura Nuvolari Lenard che ne ha sviluppato il concept e lo stile degli esterni e degli interni. Lo yacht riflette la forte personalità e la determinazione dell’armatore: le sue linee sono potenti, riconoscibili, inconfondibili “a grande distanza” e danno vita a un capolavoro che resterà iconico nel tempo. Questo bespoke yacht si sviluppa su 5 ponti, con una suite armatoriale e 5 cabine VIP per accogliere comodamente a bordo fino a 12 ospiti. Il ponte superiore è riservato all’armatore che, oltre alla suite a lui dedicata e posizionata verso poppa, ha a disposizione il salone panoramico nell’area di prua che gli offre il massimo della privacy a bordo, diventando anche spazio social per gli amici.

Oltre a poter esibire molte peculiarità stilistiche e funzionali, M/Y 137 è il primo megayacht CRN a ottenere la certificazione IMO Tier III, un importante risultato che garantisce una diminuzione del 70% delle emissioni nocive degli ossidi di azoto (NOx) contenuti nei gas di scarico dei motori. Un traguardo che intende soddisfare le esigenze di armatori sempre più sensibili al tema della tutela dell’ambiente.

Emblema dell’eccellenza e del profondo know how di CRN, questo yacht è frutto dell’impegno di tutte le maestranze e degli artigiani altamente qualificati che lavorano presso il cantiere navale di Ancona.

Sintesi felice di creatività e sartorialità, questo megayacht nasce da una combinazione di idee, saperi e professionalità diverse, tutti accomunati da una grande passione e dalla volontà di costruire qualcosa di unico nello spirito del “Made by you with our own hands” che guida il brand.

1 di 2

www.crn-yacht.com