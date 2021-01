Cuba Chair con intreccio in papercord by Carl Hansen & Son

Pubblicità

Progettata nel 1997, l’elegante Cuba Chair di Morten Gøttler, è un valido esempio del patrimonio legato al design scandinavo e del sapiente equilibrio tra purezza della forma e funzionalità. La sedia, che in soli venti anni è diventata un vero e proprio classico, viene ora presentata in una nuova variante con seduta e schienale in papercord intrecciato, che conferisce alla Cuba Chair un’estetica ancora più leggera e raffinata.

Carl Hansen & Son vanta una lunga tradizione nella manifattura del papercord. Sono necessarie circa otto ore di lavoro da parte di un abile artigiano per intrecciare a mano lo schienale e la seduta della Cuba Chair, utilizzando una tecnica speciale che garantisce un risultato impeccabile su entrambi i lati.

Per essere prodotta, la Cuba Chair passa attraverso le mani di ben 16 esperti – tutti con una profonda passione per il design e l’artigianato – e il risultato è una sedia pieghevole unica e di pregiata qualità.

La scultorea sedia pieghevole di Morten Gøttler rievoca chiaramente le sedie pieghevoli tradizionalmente usate come sedie regali e come simbolo di potere. Il design peculiare – con la struttura bassa e aperta, il telaio decorativo a croce e l’aspetto semplice ed essenziale – invita ad assumere una postura seduta più informale, pur mostrandosi a livello stilistico in perfetta sintonia con gli ideali di design democratico modernista.

Il CEO di Carl Hansen & Son, Knud Erik Hansen, sottolinea che “la nuova variante in papercord è un’ottima aggiunta rispetto al modello in cinghia di cotone. Anche se le due sedie condividono la stessa funzionalità, la loro estetica è sostanzialmente diversa. In termini di aspetto, il papercord intrecciato è leggermente più formale rispetto all’estetica più disinvolta della cinghia di cotone” continua Knud Erik Hansen. E conclude: “Siamo lieti di aggiungere alla collezione Carl Hansen & Son la Cuba Chair di Morten Gøttler nella versione in papercord. Grazie al suo armonioso equilibrio tra forma e funzione, questa sedia è l’aggiunta perfetta alla collezione.”

