Giorgio Collection presenta la nuova collezione Mirage

La nuova collezione Mirage, presentata da Giorgio Collection e disegnata da Castello Lagravinese Studio, entra negli ambienti domestici dedicati all’home office e alla zona notte, affermando un total look dalla forte personalità ed eleganza, anche nelle aree più riservate e intime della casa. Caratterizzata da un linguaggio stilistico più contemporaneo, la collezione utilizza materiali rari, sapientemente lavorati, che sposano un design ricercato, caratterizzato da dettagli sofisticati e linee essenziali.

È a pieno titolo l’home office l’ambiente di casa oggi al centro dei progetti di architetti e interior designer, impegnati a creare all’interno delle mura domestiche un ambiente lavorativo quanto più possibile funzionale, confortevole e in linea con lo stile e gli standard estetici del padrone di casa.

La scrivania dell’home office Mirage è in legno Madagascar Mowingui, presentato nella tonalità grigio tortora, la cui superfice è resa eterna grazie alla finitura in poliestere lucido spazzolato, firma inconfondibile Giorgio Collection e garanzia di resistenza e durevolezza, requisiti indispensabili per qualsiasi office desk. La struttura, dalla sagoma arrotondata e sulla quale è inciso il celebre logo Giorgio Collection, è in acciaio nichel nero satinato. Sotto il piano sono allocati tre ampi cassetti con la parte inferiore rivestita in velluto, mentre il top ospita un comodo vano porta tablet.

Completa la postazione l’home office chair, poltroncina girevole e regolabile in altezza, che impreziosita dal rivestimento in Nabuck idrorepellente e disponibile anche in velluto o tessuto, offre una seduta di grande comfort, eleganza e lusso, enfatizzata dalla struttura in legno a sua volta illuminata dagli accenti di riflessi e luce generati della base in acciaio nichel nero satinato in finitura galvanica.

Dall’home office all’area più riservata, la zona notte, espressione decisa della filosofia total look di Giorgio Collection. Dal letto alla poltroncina, dai comodini, ai tappeti, alle lampade: l’ingresso nella camera da letto è la vera luxury experience made in Italy.



Il generoso letto imbottito è rivestito in Nabuck idrorepellente e pregiata pelle anilina, disponibile anche in elegante velluto o tessuto scamosciato, e si caratterizza per i piedini in acciaio nichel nero satinato in finitura galvanica. Negli stessi toni e con sofisticati e preziosi dettagli trapuntati sono proposte le poltroncine lounge, comode e avvolgenti, nella versione con braccioli e senza.

Definiscono l’ambiente i comodini caratterizzati dalla scelta dei profili a 45° o dalla forma circolare, e dove top e fianchi sono in marmo nero Kenya mentre la parte frontale è in Madagascar Mowingui. Le ante sono impreziosite da maniglie in nichel dal disegno essenziale.

Nella bedroom trovano spazio molti degli accessori Mirage come lo specchio ovale associato anch’esso al materiale ligneo della collezione, la ricca panca imbottita e trapuntata, le cassettiere, le lampade a muro dove compare il vetro soffiato di Murano, la lussuosa linea tessile per il letto e i tappeti.

Mirage comunica il fascino di una luxury experience contemporanea made in Italy trasversale ad ogni ambiente della casa e concepita per incontrare il gusto di un pubblico emergente di fascia alta sempre più esigente e cosmopolita.