Provex arredobagno amplia la serie Toga

Nell’arredo bagno un ruolo fondamentale è rappresentato dalla cabina doccia, elemento simbolo del relax che domina lo spazio dove rigenerarsi e allontanarsi dalla routine quotidiana. Oggi le scelte sono sempre più orientate verso soluzioni dal design moderno e ricercato, che siano in grado di coniugare perfettamente le caratteristiche estetiche agli aspetti pratici.

Per chi ama lo stile minimal ed elegante combinato all’ottima stabilità, la Serie di cabine doccia con porte scorrevoli Toga di Provex è la proposta ideale; ampliata con due nuove configurazioni, offre una gamma completa, capace di soddisfare un ampio raggio di esigenze progettuali. L’attitudine innovativa dell’Azienda si basa su una continua sperimentazione che, grazie alla costante ricerca e allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, consente di proporre una vasta selezione di prodotti di altissima qualità che si pongono al vertice del mercato per le eccellenti prestazioni tecniche e l’alto contenuto di design.

Con l’obiettivo di offrire una linea sempre più ampia e versatile, alle configurazioni già esistenti – in nicchia (TN), con porta scorrevole e laterale (TN-1 + TW) e ad angolo (TC) – è stato inserito il modello con due porte scorrevoli centrali e 2 vetri fissi in linea, declinato nelle versioni in nicchia e ad angolo.

L’intera Serie offre soluzioni personalizzate su misura per soddisfare qualsiasi esigenza estetica o funzionale ed è disponibile nelle finiture brillante lucido e nero matt; i profili sempre più sottili permettono al box doccia di “scomparire” e trasformare lo spazio in un piacevole angolo wellness.

La Serie Toga è realizzata con vetro temperato di sicurezza 6 mm, a tenuta stagna testata a 11 litri/minuto e conforme alle principali norme di sicurezza internazionali. Le lastre, disponibili in finitura trasparente, possono inoltre essere sottoposte su richiesta al trattamento High Glass, una speciale lavorazione in grado di ridurre l’aggressione del calcare: un sistema innovativo che consente di facilitare le operazioni di pulizia e igienizzare le pareti in vetro, proteggendole dai batteri al 98% e mantenendole brillanti nel tempo.

www.provex.eu