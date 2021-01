Collistar presenta la linea uomo Hydra

Pubblicità

Dalla Ricerca Collistar la linea skincare studiata “a misura d’uomo” in grado di soddisfarne le varie esigenze e le specificità della sua pelle: Hydra uomo. La pelle maschile è robusta, più spessa e invecchia mediamente più tardi della cute femminile, ma deve affrontare lo stress quotidiano della rasatura, oltre ad aggressioni ambientali da inquinamento e microclimi sfavorevoli, senza contare quel nuovo nemico che è la luce blu dei vari device digitali. A questa lista si deve aggiungere un certo malinteso spirito spartano che induce alcuni a sottovalutare un grande pericolo per il benessere cutaneo, l’esposizione solare prolungata senza protezione: sia quella consapevole, cioè in vacanza o sui lettini abbronzanti, sia quella delle sessioni sportive all’aperto. La nuova Hydra Uomo Collistar è a base di Hydra Face&Eye Complex®, una formula declinata in 3 prodotti con specifiche texture e indicazioni d’uso secondo il tipo di pelle.

Idratante protettivo quotidiano

Crema Viso e Occhi 24h ricca e ultra-comfort specifica per pelli secche e sensibili. Si tratta dell’alleato ideale per un’immediata sensazione di comfort, protezione e morbidezza per un viso sempre in ordine. L’azione idratante e antiossidante potenziata è garantita, oltre che da Hydra Face&Eye Complex®, anche dalla presenza di Acido Ialuronico e Vitamina E. La formula è senza alcool e siliconi. Inoltre è testata dermatologicamente, anche su pelli sensibili e oftalmologicamente.

Idratante freschezza totale

Crema-gel Viso e Occhi 24h fresca e leggera specifica per pelli normali e secche, è l’alleato ideale per un’immediata sensazione di energia, freschezza e benessere per un viso sempre in ordine. L’azione idratante lost lasting e lenitiva è assicurata, oltre che da Hydra Face&Eye Complex®, anche dalla presenza di Betaina e Pantenolo. La formula è testata dermatologicamente, oftalmologicamente e per la non comedogenicità.

Idratante Oil free

Gel Viso e Occhi 24h ultra-fresco specifico per pelli normali e miste, è l’alleato ideale per un’immediata sensazione di leggerezza e freschezza per un viso sempre in ordine. L’azione idratante e antipollution è garantita, oltre che da Hydra Face&Eye Complex®, anche dalla presenza di NMF Ricostruito e Pullulan. La formula è testata dermatologicamente, oftalmologicamente e per la non comedogenicità.

@collistarbeauty

#collistar

#collistarlovers