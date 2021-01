Riscoprire l’arte del sapone de L’Occitane en Provence

Pubblicità

Grazie al savoir-faire ereditato da generazioni di maestri saponieri e tecniche specifiche, L’Occitane rilancia la sua linea di saponi: Art du Savon. Una collezione iconica che unisce la semplicità alle esigenze moderne. Con la sua nuova linea, L’Occitane torna alle sue radici, traendo ispirazione dalla Provenza e dal suo patrimonio incentrato sulla semplicità e l’autenticità. Questa collezione riflette non solo i colori, i profumi e gli ingredienti di questa regione, ma anche il suo spirito, un’art de vivre che abbraccia i piaceri essenziali.

Con il suo stile tradizionale – l’emblematico cubo da 300g – il Sapone Bonne Mère di Marsiglia Extra Puro senza profumo e tintura è formulato in modo autentico per mani, corpo e anche per il bucato. Un unico prodotto per molteplici usi. Perché, per quanto essenziale oggi come migliaia di anni fa, questo sapone è la quintessenza del sapone L’Occitane.

Realizzati con il 78% di oli vegetali, come il girasole, il cocco e l’olio d’oliva, questi saponi con formule brevi ed efficaci detergono delicatamente la pelle. Inoltre sono moderni e raffinati e rendono omaggio al savoir-faire marsigliese come vere e proprie opere d’arte. L’arte provenzale del sapone è un savoir-faire che si tramanda da generazioni nella regione di Marsiglia. Composti in media con il 95% di ingredienti facilmente biodegradabili e di imballaggi riciclabili, o quando possibile assenti, i saponi de L’Occitane rafforzano l’impegno responsabile dell’Azienda lungo tutta la catena di produzione. E per andare ancora oltre, entro il 2023, la Maison cosmetica si impegna a rimuovere l’olio di palma da tutte le linee di sapone L’Occitane esistenti.

Dall’inizio degli anni 2000, L’Occitane ha anche rinnovato il suo impegno a rivisitare e perfezionare l’Arte del Sapone. Le formule sono migliorate man mano che sviluppano nuove tecniche perfezionando le ricette in collaborazione con i maestri saponieri.

1 di 3

it.loccitane.com