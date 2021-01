Heure Romantique by Vacheron Constantin

Pubblicità

Esclusiva, raffinata e senza tempo: la nuova versione del modello Heure Romantique di Vacheron Constantin, impreziosita dal quadrante in madreperla nera, completa la collezione Heures Créatives presentata nel 2015. Un’ode incantevole al ricco patrimonio femminile della Maison, un simbolo di stile e ingegno. Il modello Heure Romantique accende immediatamente l’immaginazione, evocando le immagini delle donne raffinate e ingegnose che quasi un secolo fa hanno abbracciato lo stile Art Nouveau.

All’interno degli ateliers della Manifattura, la femminilità regna sovrana, in tutta la sua audacia, leggerezza e delicatezza, ispirando gli artigiani a creare autentiche meraviglie dell’orologeria. Orologi da tasca delicatamente incisi, preziosi segnatempo pendenti e creazioni da polso riccamente decorate testimoniano un’offerta copiosa dedicata alle donne, in particolare negli anni Venti e Trenta.

La Maison ha rivisitato questo ricco patrimonio nel 2015, inaugurando la collezione Heures Créatives, composta all’epoca da una trilogia di orologi ispirati a modelli iconici che hanno fatto la storia, dalla Belle Époque agli anni Settanta. Oggi Vacheron Constantin presenta una nuova versione del modello Heure Romantique, un orologio prezioso, dall’eleganza senza tempo, sottolineata da un quadrante di madreperla nera.

Ispirato a un segnatempo del 1916 in stile Art Nouveau, il modello Heure Romantique nasce dall’arte della gioielleria e il virtuosismo orologiero. La femminilità è presente in ogni dettaglio di questa elegante creazione. La cassa assume la forma di un delicato fiore in oro bianco, le cui curve sono ornate da 104 diamanti incastonati su due livelli. Questa raffinata maestria artigianale è ulteriormente accentuata dall’arioso design a forma di foglia delle anse. Per sottolineare l’armonia della composizione, la corona è sormontata da un diamante e la circonferenza della cassa è ornata da piccole perle finemente incise. Il quadrante – che funge da suggestivo sfondo al tempo che passa – è realizzato in madreperla nera lucente, che conferisce un tocco molto chic a questo nuovo modello, particolarmente adatto alle serate di gala, anche grazie al cinturino in raso nero. Un secondo cinturino in pelle di alligatore nero accompagna il segnatempo, disponibile esclusivamente nelle Boutique Vacheron Constantin.

Il modello Heure Romantique è alimentato dal calibro 1055 a carica manuale, la cui sottilissima cassa offre a Vacheron Constantin la possibilità di liberare la propria creatività. Questo movimento, con i suoi 115 componenti e 21 rubini, batte a 21.600 alternanze all’ora e ha una riserva di carica di circa 40 ore. Grazie al minuscolo diametro – solo 15,70 mm – il meccanismo si inserisce alla perfezione nella piccola, incantevole cassa.

Heure Romantique di Vacheron Constantin è un mirabile dialogo tra gioielleria e orologeria.

1 di 3

www.vacheron-constantin.com