Noctis presenta la nuova versione del letto SO LIVELY!

Per Noctis – affermata realtà con 30 anni di storia, passione e ricerca nel settore dei letti imbottiti 100% Made in Italy – il valore del design risiede nella capacità di esprimere le tendenze attuali, creando nuove proposte raffinate, in cui la ricerca estetica è sempre affiancata dall’attenzione alla funzionalità.

È proprio quanto accaduto a SO Lively: la nuova versione interpreta il mood contemporaneo con personalità, realismo e passione; è stata ridotta l’altezza del giroletto a 17 cm, rendendo totalmente invisibile l’eventuale contenitore Secret Box® sottostante e mettendo in vista i piedi che possono così esibire tutte le tonalità e le finiture disponibili, definendo lo stile e il carattere di ciascun modello.

La leggera inclinazione della testiera, valorizzata da due confortevoli cuscini regolabili con bottone centrale, caratterizza l’elegante silhouette di So Lively, disponibile in tinta unita in tutti i tessuti del campionario Noctis o, per chi ama osare, bicolor in tessuto Smile e Panama. Il cordoncino perimetrale e il bottone possono essere realizzati nello stesso colore del rivestimento scelto per la struttura del letto oppure in contrasto di colore. Inoltre, grazie alle innumerevoli possibilità di configurazione offerte dalle numerose varianti tessili, So Lively è il letto che soddisfa qualsiasi personalissima idea di stile. Scelto il rivestimento, la personalizzazione continua anche nell’ampia varietà dei piedi disponibili.

La nuova proposta So Lively unisce funzionalità e appeal, donando al letto il doppio ruolo di complemento arredo e sistema contenitore. Questo modello è, infatti, disponibile in versione fissa o con il pratico contenitore salvaspazio Secret Box®, grazie al quale sarà possibile riporre lenzuola, coperte e tutto il necessario alla zona notte.

Una soluzione ideale per i piccoli appartamenti, per le seconde case e per le famiglie con bambini.

www.noctis.it