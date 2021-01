Piquadro FW21-22 con lo zaino Brief Camouflege  

Pubblicità

Anticipazioni FW 21/22 firmate Piquadro con lo zaino Brief Camouflege. Questo modello inedito è realizzato in tessuto tecnico riciclato catarifrangente, quindi perfetto per chi si sposta in città con moto o bici. E’ dotato di scomparto porta computer “fast check” e cioè completamente apribile per facilitare le operazioni di controllo bagagli negli aeroporti. Su questo modello è stato integrato il Connequ, il device che permette la connessione via Bluetooth con il cellulare e funziona da antifurto. Sempre in tema di sicurezza, questo zaino ha una chiusura a combinazione e un cavetto in acciaio che permette di ancorarlo alla seduta quando si è in un aeroporto o in un locale. Sul retro, presenta una tasca con schermatura RFID per la protezione delle carte di credito contro la clonazione. Le innumerevoli tasche sono tutte studiate per una specifica funzione: per la bottiglia, per l’ombrello, per il cellulare, per gli occhiali, per il badge e per la mascherina.

www.piquadro.com