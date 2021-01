Formulazione perfetta di Gel e Sapone Igienizzante di Acca Kappa

Pubblicità

Non esistono compromessi per Acca Kappa che, fiera della secolare passione per la qualità e della tradizione dell’artigianato Made in Italy, crea una linea di prodotti igienizzanti per le mani dalla doppia efficacia: da un lato protezione antibatterica, dall’altro idratazione e cura della cute, affinché il gesto quotidiano di detergere le mani con o senza acqua diventi anche un momento di bellezza.

Con il perdurare dell’emergenza sanitaria risulta sempre più importante avere delle attenzioni extra. Lavare spesso le mani e applicare gel igienizzanti senza risciacquo sono tra i primi strumenti di autotutela. Succede però che la pelle, sottoposta a questi riti frequenti, possa risentirne in termini di idratazione, diventando secca, arrossata e sensibile. Acca Kappa, che è protagonista dell’eccellenza italiana e internazionale sin dal 1869 nella cura della pelle e nel benessere del corpo, oltre che nella creazione di profumi e spazzole professionali, ha creato un duo di prodotti specifici ad azione antibatterica, affinché le mani siano non solo protette, ma anche morbide, idratate e al tempo stesso profumate, per preservarne la bellezza più a lungo.

Il Gel Igienizzante Mani, disponibile nel formato da 300 ml con dispenser e in quello da viaggio da 100 ml da tenere sempre con sé in borsa o in macchina, svolge un’efficace azione antibatterica, grazie alla presenza di un’elevata percentuale di alcool al 70% e di Clorexedina, un potente disinfettante della cute. La protezione non si ferma qui, ma continua con una serie di attivi dal potere emolliente, che aiutano le mani a mantenere l’idratazione e a rinforzare la barriera cutanea. L’estratto di amamelide decongestiona le pelli arrossate, grazie all’elevato contenuto di tannini e alle proprietà lenitive della sua acqua distillata; il pantenolo, ingrediente idratante lenitivo, penetra negli strati più profondi della pelle e ne supporta la rigenerazione cellulare; la glicerina, infine, è un idratante umettante che cattura l’acqua e la trattiene nella pelle.

La formulazione del Sapone Igienizzante Mani (300 ml) è composta da Benzalconio cloruro dal potere battericida, ed è arricchita da attivi nutrienti, emollienti e protettivi. Tra questi il miele, ricco di polifenoli e flavonoidi antiossidanti e di enzimi elasticizzanti per trattare le pelli screpolate, secche e sensibili; l’estratto di camomilla, dalle eccezionali proprietà lenitive, antiossidanti e dermopurificanti; e l’estratto di altea, che agisce sulla pelle arrossata, secca e stressata dai continui sfregamenti con un’azione idratante, protettiva e delicatamente rinfrescante.

Entrambi i prodotti sono piacevolmente profumati e rilasciano sulle mani la classica fragranza Muschio Bianco di Acca Kappa.

www.accakappa.com