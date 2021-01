La bellezza all’abitare di Tonin Casa

Pubblicità

Ci siamo sentiti e continuiamo a sentirci in gabbia e non importa quanto dorata possa essere la gabbia, con la sua metafora di clausura di lusso. Eppure, esiste una gabbia preziosa che, invece, apre la mente e porta bellezza all’abitare, che sorprende con un design che invita a spaziare con il pensiero, a custodire l’altrove dell’immaginazione.

Si chiama Tweet, è la nuova libreria disegnata da Tonin Casa, una gabbia in metallo pregiato dall’aspetto vagamente decò senza nessun elemento di chiusura, tuttavia: solo curve delineate e geometria libera, base in marmo di Carrara, legno massiccio e metallo, un oggetto nato per esporre alla vista libri o soprammobili, una voliera per volare con la fantasia.

Per immergersi in una buona lettura, ecco Ricciolo, con tutta la sua eleganza: una poltrona e una chaise-longue dotata di un meccanismo pieghevole brevettato, disponibile in diversi rivestimenti, pelle, tessuto e velluto nelle varie nuance presenti nel campionario. Seduta fluida, distesa, che si allunga nella stanza o poltrona solida eppure morbida come un’onda.

E ancora, per contenere libri, indispensabili compagni d’avventura in tempi stanziali, altre soluzioni Tonin Casa: Honeybook, libreria monomaterica che riprende l’elemento ad alveolo della madia Honey. In acciaio verniciato, ideale anche come divisorio tra ambienti diversi, funzionale e pratica per un arredo versatile e funzionale.

E Plan, una libreria composta da una serie di mensole che creano movimento, interrompendo la continuità della parete, integrabile con cassettoni di diverse dimensioni per aggiungere spazi contenitivi alla zona living.

E, infine, Castle, come un castello di carte dalla struttura leggera e essenziale in metallo e legno che crea, tramite l’uso sapiente degli spazi aperti, triangoli di luce modellabili a piacere, in verticale o orizzontale.

L’azienda veneta Tonin Casa è profondamente radicata nel territorio ma altrettanto aperta a un respiro internazionale. Nata quarantacinque anni fa in provincia di Padova è ora presente con i suoi arredi e complementi in 54 Paesi nel mondo.

www.tonincasa.it