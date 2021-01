I segreti di Lift Serum Age Balance by Guudcure

Pubblicità

L’alleato cosmetico che non può mancare nella propria beauty routine mattutina è un siero. Un prodotto essenziale molto più concentrato e ricco di attivi rispetto ad una crema, che può essere utilizzato a tutte le età, l’importante è scegliere quello più adatto alla propria pelle, “tailor maide”. E’ straordinario, perché basta una piccola quantità per ottenere un aspetto splendente per tutta la giornata. La sua consistenza è solitamente fluida ed è pensato per risolvere o migliorare l’aspetto dell’epidermide. Generalmente il principio attivo più noto è l’Acido ialuronico che riempie le rughe ed elimina i segni di stanchezza. Sono sufficienti poche gocce nel periodo invernale, visto che la pelle necessita di più nutrimento e può essere applicato mattina e sera, mentre d’estate anche solo una volta al giorno. L’importante è che la pelle sia sempre detersa prima della sua applicazione.

Age Balance di Guudcure ha scelto degli innovativi ingredienti che insieme ai pre e probiotici (che mantengono l’equilibrio cutaneo) svolgono un’importante azione anti-ageing e di prevenzione del cedimento cutaneo. Come i Peptidi Biomimetici, che sono sequenze di amminoacidi che rigenerano la pelle donando nuova compattezza e in più aiutano a ridefinire l’ovale del viso. Si tratta di sostanze in grado di rimettere in moto la funzionalità delle cellule con conseguente incremento della produzione endogena di sostanze fondamentali al benessere e al ringiovanimento dell’epidermide. Stimolano, infatti, la sintesi dell’elastina che combatte il cedimento cutaneo e aiutano a contrastare gli effetti della gravità sulla pelle.

L’epidermide risulta visibilmente più elastica e ringiovanita con Lift Sierum Age Balance, un siero lifting con un efficace effetto tensore e rimpolpante. La presenza di Polisaccaridi liftanti naturali permette in poche e costanti applicazioni di ridare tono ed elasticità alla pelle, riempiendo le rughe e ri-densificando la pelle. Ideale per pelli mature e per prevenire i primi segni d’invecchiamento cutaneo.

Pre e Probiotici: mantengono una condizione ottimale di equilibrio, proteggendo il “microbiota” cutaneo e prevenendo i segni dell’invecchiamento. Polisaccaridi liftanti naturali: mix calibrato di Trealosio, Glicerina, Beta-glucano, Estratto di Hordeum Vulgare, Acido ialuronico, Maltodestrine. Fitotensori che riempiono le rughe e ri-densificano la pelle immediatamente. Agenti idratanti che penetrano e la idratano.

Emulsionante sensoriale: texture in grado di assorbire 4 volte il suo peso in acqua, che si “auto.-adatta” al clima e alle stagioni. Dà una sensazione piacevole e leggera sulla pelle e uno skinfeel morbido dopo l’applicazione.

www.guudcure.com