Collezione di stilografiche Caleidoscopio di Aurora Penne

Pubblicità

Con la nuova collezione di stilografiche Caleidoscopio, Aurora Penne coinvolge i collezionisti e gli appassionati di scrittura in un vortice di colori e riflessi. Un’inedita linea di strumenti di scrittura ispirata al famoso caleidoscopio di Debus, strumento ideato nel 1860 che permetteva di cambiare la posizione degli specchi e di conservare la stessa immagine “ad libitum”, ovvero a piacere ed a volontà.

La magia dei colori e dei riverberi avvolge le stilografiche di questa collezione declinata in due modelli, Caleidoscopio Luce Blu e Caleidoscopio Luce Rosa prodotti in edizione limitata di soli 860 pezzi ciascuno. Ed è proprio la luce a definirne i contorni ed a mettere in valore le infinite sfumature, giochi di asimmetrie che cambiano ed incantano ad ogni sguardo.

Le stilografiche Caleidoscopio presentano il corpo ed il cappuccio in Auroloide screziata blu e viola oppure rosa e azzurro oltre ad una nuova impugnatura in Auroloide tornita e lucidata a mano. L’anello propone una originale laccatura nera. Il pennino è in oro massiccio 18 carati rodiato, prodotto all’interno della Manifattura Aurora e recante il punzone 5TO. Il caleidoscopio nasce per creare motivi ornamentali e per far sognare chi osserva gli effetti che è in grado di produrre. L’inesauribile creatività della Manifattura Aurora, alimentata dall’incantesimo creato da specchi e rifrazioni, e la maestria che attinge dalla tradizione, hanno saputo trasferire sullo strumento di scrittura l’immaginario onirico legato a questo storico ed intramontabile gioco.

Le stilografiche Aurora Caleidoscopio sono presentate in un cofanetto di legno laccato di colore nero, con interno nero, lo sfondo ideale per esaltare la brillantezza dei toni delle penne.

1 di 2

www.aurorapen.it