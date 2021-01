Incontro online tra Atelier Emé e le future spose

Pubblicità

Atelier Emé da sempre ha a cuore le future spose e studia per loro progetti ed iniziative esclusive volte a soddisfare i desideri di tutte le bride to be. Atelier Emé ha infatti attivato gli appuntamenti virtuali, il “primo incontro online” tra l’Atelier e la futura sposa.

Per prenotare il proprio appuntamento virtuale basterà accedere al sito Atelier Emé e registrarsi. Una Bridal Assistant ricontatterà telefonicamente la futura sposa per raccogliere le prime macro informazioni e fissare l’appuntamento attraverso una videochiamata. Oltre al link per connettersi alla video call, alla futura sposa verrà data la possibilità di selezionare dal sito Atelier Emé i 3 abiti della collezione sposa che più la rappresentano e che rispecchiano i suoi gusti.

Durante l’appuntamento virtuale la Bridal Assitant mostrerà le 3 creazioni scelte dalla sposa illustrando i dettagli, i tessuti e le lavorazioni, la vestibilità e non ultimo le possibilità di personalizzazione che rendono ogni abito Atelier Emé assolutamente unico. Le Bridal Assistant saranno inoltre disponibili per fornire alla sposa consigli di styling: sapranno consigliarvi su accessori e veli più adatti da abbinare ad ogni modello.

Gli appuntamenti avranno una durata massima di 40 minuti e potranno partecipare (sempre virtualmente) anche i familiari e le amiche della futura sposa per assisterla e in un momento tanto importante e emozionante come la scelta dell’abito da sposa.

Non appena la sposa si sentirà pronta, la bridal assistant sarà a disposizione per accoglierla in Atelier e farle vivere un’esperienza indimenticabile attraverso un servizio customizzato, accompagnandola nella sua scelta e verso la realizzazione del proprio sogno. Perché per Atelier Emé ogni sposa è unica.

