Lumina Sand Art by Fap ceramiche

Le ceramiche FAP nascono da quell’ambizione estetica che conduce a sperimentare nuove tecniche artistiche e artigianali attraverso processi creativi che realizzano i sogni estetici di progettisti e design lovers. Con questa visione, FAP ha creato Lumina Sand Art, una collezione che trae origine da uno dei gesti più semplici e spontanei: disegnare forme nella sabbia.

Lumina Sand Art è realizzata nell’inedito formato Wall Tiles 50×120 cm ed è disponibile in due versioni: White Gloss, una superficie di fondo lucido che dona luminosità alle pareti e una finitura White Extra Matt, un fondo opaco leggermente texturizzato che permette agli ambienti di distinguersi con carattere ed espressività.

La contemporaneità della collezione si esprime attraverso un match di stili e ispirazioni che portano la natura indoor. Con lievi colpi di spatola – come artisti sulla sabbia – è stata creata Blossom: una piastrella materica ispirata alla delicatezza dei petali di fiore che esprime al meglio la lavorazione della sabbia mescolata alla polvere di marmo.

Le suggestioni romantiche di Lumina Sand Art proseguono con il tocco leggero ma netto di Touch, un sorprendente e vivace 3D che enfatizza la granulosità della materia e slancia le superfici scolpite. Il segreto di Lumina Sand Art è poi nella palette cromatica chiara e moderata che dona all’ambiente sobrietà anche nel pattern Stripes, una carezza rilassata sulla materia che è inno alla dolcezza delle forme. Testimonianza del progressivo sviluppo tecnologico di FAP ceramiche, il dinamismo della serie è un invito a toccare le pareti che sorprendono per il realismo e l’originalità delle tre texture.

Un risultato eccellente, quello raggiunto da FAP ceramiche, che investe costantemente nello sviluppo di nuovi materiali, ricercati e particolari, che vantano caratteristiche ineccepibili anche in termini di performance. Praticità di manutenzione, sostenibilità del materiale e resistenza all’usura permettono alla nuova edizione di Lumina di essere applicata in ambienti sia residenziali sia commerciali confermando l’azienda come partner ideale per l’architettura e il mondo contract.

www.fapceramiche.com