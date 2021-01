La collezione inverno La Perla Home by Fazzini

Pubblicità

È nella preziosità delle lavorazioni sartoriali e nel fascino delle creazioni di moda che nasce la collezione de La Perla Home by Fazzini. Le nuove proposte, infatti, riscoprono la seducente bellezza del più raffinato marchio italiano di lingerie e portano nella biancheria da letto una moderna eleganza classica.

La manifattura made in Italy di qualità, di cui Fazzini è ambasciatore nel mondo da oltre quarant’anni, traduce il patrimonio stilistico di La Perla in proposte uniche, per sognare a occhi aperti. La camera si trasforma in uno spazio di benessere in cui vivere un’esperienza sensoriale totalizzante grazie anche alla preziosità dei tessuti: la delicata luminosità del raso e le sofisticate stampe tridimensionali si arricchiscono di morbidi dettagli in velluto che richiamano le tendenze della moda. Il raso e i velluti si combinano in un gioco materico su copripiumini, quilt e cuscini per dar vita a straordinarie composizioni che arredano il letto. Le atmosfere della casa si tingono di poesia nelle tonalità neutre del rosa boho, del grigio e del gesso, si riscoprono regali nella luminosità intensa del blu cobalto, si accendono di energia nelle sfumature del corallo. Le collezioni si abbinano in accostamenti ton sur ton che indagano la gamma delle cromie fredde, ma anche quelle calde.

Le disegnature prendono spunto dal mondo naturale e reinterpretano nella leggerezza contemporanea alcuni classici della tradizione orientale: nascono così le collezioni Airone, Vola con me e Ramage.

L’eleganza con cui gli aironi si alzano in volo e disegnano il cielo nel loro viaggio migratorio ispira la collezione Airone, che con la sua stampa all over e le raffinate sovrapposizioni dà tridimensionalità al letto. Il completo copripiumino, il quilt e il cuscinetto decorativo sono presentati nella gamma dei toni freddi dei blu e dei grigi oppure nella versione romantica che dal rosa boho sfuma verso accenni di grigio e di tortora. Lo stesso disegno viene alleggerito e abbinato alla preziosità del bianco opaco nelle proposte Vola con me in raso di puro cotone tinto e sovrastampato.

La sagoma di un ramoscello fiorito, esaltata nel suo segno grafico, si ripete in un’apparente casualità sulle proposte Ramage. La trapunta e i cuscinetti, rifiniti con dettagli in velluto, sono decorati in un elegante effetto a rilievo ottenuto con la tecnica della floccatura, per regalare una meravigliosa piacevolezza tattile. Il lenzuolo, con stampa semplice, è proposto in una tonalità più chiara che illumina la composizione.

Il velluto è il nuovo protagonista in camera da letto e rivela tutta la sua seducente eleganza nelle sfumature che dal blu virano verso l’azzurro polvere oppure in quella del rosa boho che si rinvigorisce nel light coral. Combinazioni di colori, di materiali, di disegni interpretano con grande eleganza la tendenza patchwork e le citazioni gipsy. Così, con la collezione Velluto e Ramage Patchwork la creatività gioca sugli accostamenti di velluto e raso, di velluto stampato Ramage e dettagli in tinta unita, di colori tenuti e intensi.

Non manca fra le proposte un grande classico della biancheria da letto: il completo lenzuola con l’ampia bordura in raso a contrasto che Fazzini chiama Arpa. È un passepartout per regalare alla camera un’eleganza sobria e rigorosa; è un disegno intramontabile, essenziale e moderno che si abbina perfettamente anche alle parure stampate e iper decorative del marchio, in una sinfonia cromatica.

