La prima collezione di gioielli Mabina dedicata all’uomo

Pubblicità

Mabina Gioielli debutta nel segmento della gioielleria maschile, lanciando MABINA UOMO, una nuovissima collezione di gioielli d’argento 925 interamente al maschile. Il brand segna, così, il proprio esordio in un segmento di mercato stimolante e in grande crescita, sfruttando la propria esperienza ventennale nel settore e proponendo creazioni originali. E proprio l’autenticità è il concept dell’intera collezione e della campagna comunicazione.

“Questa collezione nasce dall’esigenza del mercato e dei consumatori. Ci siamo messi in ascolto per dare vita ad una linea che possa parlare ad un uomo che non segue le mode ma che cerca piuttosto accessori attraverso i quali esprimere la propria autenticità”, commenta Francesco Songa, CEO di Mabina Spa.

La collezione di esordio propone ben 25 collane, 17 bracciali e 7 anelli, tutti d’argento 925 brunito, realizzati con tecniche artigianali e tradizionali al servizio della contemporaneità. Lavorazioni volte a conferire ai gioielli un aspetto vissuto che possa esprimere il calore dell’esperienza vera, del dettaglio volutamente diverso e, pertanto, unico. Il design della nuova linea attinge da stili classici come ad esempio la maglia groumette, la catena veneta o il mix di catene, alle quali tecniche come la zigrinatura, il puntinato o il pavé di zirconi, unite all’effetto brunito, aggiungono un gusto attuale e urbano con un prezioso sapore vintage.

La maglia groumette, in differenti declinazioni, è tra le grandi protagoniste della prima collezione MABINA UOMO. Bracciali, collane, anelli sono presenti con diverse lavorazioni, dalla maglia liscia, alla maglia borchiata oppure rigata. Tutti i gioielli sono d’argento 925 brunito. I bracciali presentano una chiusura brevettata a pinza con molla. I bracciali di catena groumette liscia sono disponibili in due volumi (6, 7 mm) e due taglie (S, M) ciascuno. La lavorazione vintage mette in valore luci e ombre del metallo valorizzando la tridimensionalità dei bracciali.

Il set si completa con tre anelli nello stesso stile (4, 6, 7 mm di spessore) disponibili in 5 misure. La collezione di anelli si racconta anche attraverso altre lavorazioni dell’argento, come la maglia traversino, la lavorazione torchon e torchon con zirconi neri, oppure lo spigato.

La groumette si trasforma per dare vita a bracciali d’argento 925 brunito e borchiato. Una texture fitta di piccole borchie ridisegna il metallo donandogli un tono maturo ed elegante al contempo. I bracciali sono declinati nella versione 10 e 8 mm di spessore e disponibili in due taglie (S,M) e montano l’inedita chiusura brevettata che riporta l’incisione del brand MABINA UOMO.

La groumette rigata introduce un nuovo tema estetico che stravolge il design del bracciale MABINA UOMO di 7 mm di spessore declinato in due taglie (S,M). Tra le collane, spiccano i girocollo (50 cm) con piastrina che decorano una catena groumette sottile. I ciondoli sono proposti in due versioni, argento 925 brunito e pavé di zirconi neri, oppure argento 925 brunito con un motivo a rombi intrecciati inciso.

Il fascino degli zirconi neri anima le collane con ciondolo a forma di croce. Su una catena groumette sottile si possono scegliere tre diversi tipi di croce, d’argento con zircone nero al centro; la croce interamente di zirconi neri; la croce con doppia fila di zirconi neri che ne accentuano le linee geometriche.

1 di 7

www.mabina.it