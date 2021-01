Effetto lifting immediato ed azione anti-età da Collistar

Pubblicità

Dalla Ricerca Collistar, la proposta anti-età si chiama Lift HD: innalza, solleva e scolpisce i contorni del viso, ridisegnandone i volumi, come un lifting che non ha bisogno di bisturi. Le specialità di Lift HD assicurano un effetto bellezza istantanea e, al tempo stesso, agiscono in profondità per ricompattare i tessuti con una progressiva azione anti-età.

A rendere speciale la linea due preziosi attivi che lavorano in sinergia:

Tens-Activ, uno speciale attivo di origine vegetale, derivato da oligosaccaridi della radice di Cicoria, lifta immediatamente il viso formando sull’ovale un reticolo tensore che minimizza i segni d’espressione, leviga le microrughe e ridisegna i contorni del viso; Lift HD Complex, un esclusivo complesso anti-età che rilancia la funzionalità dermo-epidermica. Associa un prezioso estratto di alga bruna a un potente tetrapeptide bioattivo “anti-gravità” programmato per stimolare la sintesi di collagene e di elastina e favorire la proliferazione dei fibroblasti. Giorno dopo giorno la trama cutanea si ristruttura, l’epidermide diventa più elastica e compatta, i tessuti si ridensificano dall’interno.

Collistar propone un cofanetto in edizione limitata che include la routine liftante anti-età completa:

Di giorno: Crema Ultra-Liftante Viso e Collo 50 ml, definisce i contorni del viso per un immediato effetto lifting. Giorno dopo giorno, la trama cutanea si ristruttura, l’epidermide è più compatta, l’aspetto delle rughe si riduce visibilmente. Arricchita da speciali polveri multi-riflettenti che catturano la luce diffondendola armoniosamente, dona uno straordinario effetto di luminosità e perfezione.

Di notte: Maschera-crema Riparazione Notturna 15 ml, un potente trattamento notturno che ristruttura e rigenera l’epidermide a 360°. Arricchita con uno speciale estratto di microalga che attiva e ottimizza i meccanismi notturni di rigenerazione del DNA cutaneo. Al risveglio la pelle è incredibilmente levigata, come trasformata. Notte dopo notte il viso acquista nuovo tono e compattezza.

Per un’azione d’urto Collistar ha creato le Fiale Ultra-Liftanti Effetto Istantaneo 2 fiale con una formula potenziata. Ideali come intervento SOS prima di una serata importante o quando il viso appare stanco, distendono i lineamenti, attenuano le rughe, mantengono il viso luminoso per ore e ore. Grazie alla loro speciale texture creano un impercettibile film elastico sull’epidermide, “stirando” il viso con un istantaneo effetto lifting.

Tutte le specialità Collistar sono dermatologicamente testate.

www.collistar.it