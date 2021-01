Linea Geo Nude di Alviero Martini 1a Classe SS 21

Pubblicità

Il Brand rivisita la tradizione per gli accessori della collezione primavera-estate 2021, dando vita all’elegante linea di borse con stampa Geo Nude. L’iconica mappa Geo si tinge di toni delicati e rosati, donando nuova freschezza e glamour alla storica stampa del Brand. Inoltre, i modelli sono arricchiti dai dettagli in pelle, dal decoro in catena oro chiaro con inserto colorato attaccato ai manici e dal maxi logo 1C smaltato in nuance, tutti elementi giocosi che sanno donare al tempo stesso leggerezza e qualità all’accessorio.

La donna Alviero Martini 1a Classe nella vita di tutti i giorni non rinuncia allo stile così come al comfort, decidendo di affrontare la giornata con la capiente shopping bag, mentre per le occasioni speciali la sua scelta ricade sulla tracollina, ideale per un pranzo estivo o per farsi notare durante un party in piscina. L’impatto estetico della linea Geo Nude garantisce luminosità ed eleganza ad ogni donna che avrà il piacere di indossarla ed è l’accessorio perfetto per affrontare la stagione calda con personalità.

1 di 4

www.alvieromartini.it