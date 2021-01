Pantone: Antrax IT in Illuminating e Ultimate Grey

Pubblicità

Pantone presenta i nuovi colori 2021: due cromie indipendenti che, nella loro complementarietà, veicolano un’idea di ripartenza energica, ottimista e consapevole. Antrax IT interpreta le indicazioni dell’azienda statunitense e sperimenta l’associazione di Illuminating e Ultimate Gray con Byobu e il suo accessorio Momoko, T Tower e Pettine, i radiatori in alluminio o acciaio 100% riciclabile con funzionamento ad acqua o elettrico disegnati rispettivamente da Marc Sadler, Matteo Thun & Antonio Rodriguez e Andrea Crosetta e proposti nella tonalità RAL 1016, RAL 1021 e RAL 7042.

Byobu prende ispirazione dal tipico paravento decorativo giapponese, le cui forme squadrate ed essenziali si evolvono in un corpo scaldante singolo o a doppia anta, che ruota intorno ad un perno. Le salviette e l’accappatoio in bagno, oppure le giacche e i cappotti nel living, possono essere così celati dietro la struttura mobile del radiatore e posizionati su Momoko, il gancio da fissare, singolo o in gruppo, alla parete.

T Tower è il primo radiatore free-standing di Antrax IT, dalle elevate prestazioni termiche, di risparmio energetico e sostenibilità. Ha un profilo dalla forte impronta architetturale e si libera dal tradizionale posizionamento a parete per diventare un complemento d’arredo versatile. La versione elettrica è caratterizzata da una base tonda in acciaio Inox satinato: in questa configurazione T Tower può essere spostato e collocato nello spazio a seconda delle esigenze.

Pettine è un termoarredo il cui nome definisce invece in maniera inequivocabile la forma, reinterpretata in macro scala e dal profilo essenziale e rigoroso. Grazie alle tre differenti dimensioni proposte (a 3, 5 o 7 ‘denti’), consente di realizzare composizioni geometriche con le quali arricchire le pareti sulle quali è installato. Se impiegato nell’ambiente bagno, agevola la possibilità di posizionare comodamente più salviette.

Disponibili a catalogo in oltre 200 varianti colore, le collezioni Byobu, Pettine e T Tower esprimono la filosofia di Antrax IT, che da sempre personalizza il design del termoarredo con molteplici tonalità RAL e cromie su richiesta, oltre che varianti dimensionali.