Thea, la stufa Hydro da corridoio della linea Easy

Thea fa parte della nuova linea “Easy” di MCZ, una gamma completa di stufe a pellet che offrono finiture ed elettronica di base al giusto prezzo. Thea è una stufa hydro in formato “slim”, ideale per corridoi e spazi ristretti. Oltre a scaldare l’acqua dei termosifoni o dell’impianto a pavimento, è dotata di un ventilatore frontale per fornire il giusto calore alla stanza in cui viene installata. Lo scarico fumi può essere sul retro, come in foto, o superiore, per ridurre ancora di più l’ingombro complessivo.

Si gestisce da un pannello montato sul lato destro ed è disponibile in due varianti di potenza, da 16 o 23 kW.

www.mczgroup.it