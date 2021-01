Un volto radioso per il nuovo anno con Maria Galland

Pubblicità

Dopo la pausa di fine anno si riparte per una nuova stagione. Come sempre, noi donne affronteremo la vita con un volto radioso, espressione della parte migliore di noi stesse. Maria Galland Paris ci propone tre nuovi coffret per la cura del viso, realizzati da una selezione speciale dei suoi migliori prodotti dedicati alla detersione.

Il volto appare radioso quando la pelle è pulita, equilibrata, in salute. Sulla pelle si formano ogni giorno dei depositi che rendono necessario un accurato processo di pulizia. Una detersione fatta a regola d’arte rende più efficace l’intera beauty routine a cui ci sottoponiamo con tanta cura per valorizzare il nostro aspetto. In ognuno di questi tre coffret si trova una coppia di prodotti per effettuare anzitutto la detersione del make up e delle impurità, e quindi per stabilizzare il delicato equilibrio chimico della pelle. Sono tutte formulazioni di alta qualità, nate dalla grande esperienza di Maria Galland Paris. La loro efficacia si fonda su una ricerca attenta e paziente che ha saputo individuare i migliori ingredienti naturali ed i principi attivi più performanti.

SET 61+64 maxi size: composto da 61 Lait Démaquillant Douceur e 64 Lotion Soyeuse, un latte detergente e questa lozione gel formano insieme una routine di detersione adatta per tutti i tipi di pelle, soprattutto per quelle secche e sensibili.

SET 60+62 maxi size: composto da 60 Gel Démaquillant FraÎcheur e 62 Lotion Hydra Matité, un gel detergente schiumoso e un tonico con un effetto peeling delicato. Per tutti i tipi di pelle, soprattutto per pelli grasse e con macchie.

SET 2+41 real size + travel size: composto da 2 Masque Souple e 41 Doux Gommant Visage, maschera detergente del mattino seguita da una morbida crema peeling rigenerativa. Un trattamento adatto a tutti i tipi di pelle.

