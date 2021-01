Il “french charme” firmato Morelato

Pubblicità

Prendete il fascino di un appartamento parigino e immaginate una soluzione stilistica in grado di valorizzarlo. Il risultato può essere davvero sorprendente con alcune delle proposte di Morelato. Le nuove collezioni dell’azienda nascono proprio con lo scopo di emozionare e traggono ispirazione dalle case più belle del mondo, soprattutto quelle che possiedono un carattere distintivo e unico.

Tra le novità Morelato troviamo ambienti ricercati dal sapore neoborghese con un tocco di “french charme” che esprime eleganza e raffinatezza senza tempo. Alle essenze di legno scuro sono associati velluti blu si accostano ai metalli dalle tonalità calde come ottoni e bronzi, per creare un’atmosfera lussuosa, elegante e discreta.

Per la sala da pranzo, per esempio, President è l’elemento d’arredo perfetto. La poltroncina, realizzata in legno di ciliegio con rivestimento in velluto blu scuro, ha una particolare sagomatura dei braccioli e dello schienale. Le linee della seduta prendono ispirazione dallo stile Biedermeier proposto in chiave più moderna. Per la zona living, sofisticata e contemporanea, Morelato propone il divano Bellagio che si presenta con un sistema componibile interamente personalizzabile: un divano, una chaise longue, un’unità angolare, un pouf e una serie di elementi e contenitori in legno per ottenere un’infinità di configurazioni. Per la zona notte chi non sogna di abbandonarsi al sonno in un letto a baldacchino? Una proposta minimal ma al tempo stesso con un’allure romantica. Il modello Valentino, realizzato in legno di ciliegio, ha inoltre una comoda testiera imbottita ed è disponibile in varie misure.

Infine per lo studio, l’eleganza senza tempo di una zona rigorosa che lascia senza fiato. La linea classica e imponente dello scrittoio Direttorio è in grado di catturare l’attenzione e di trasferire carattere all’ambiente intorno. Realizzato in legno di ciliegio, il modello è disponibile in diverse finiture, misure e personalizzazioni.

www.morelato.it