Trend Collection Spring/Summer 2021by Fielmann

Per la nuova stagione primavera-estate Fielmann trae ispirazione dalla libertà, intesa come pensiero, modo di essere e di agire. La libertà di essere sognatori ad occhi aperti pur rimanendo ben saldi a terra, la libertà di scegliere cosa fare e assecondare la voglia di viaggiare con la mente.

Lo stile Fielmann rispecchia questo sentimento, è unico e versatile, combina modelli chiave ed eleganza, il casual al sofisticato, la tradizione agli ultimi fashion trend. Le nuove proposte di occhiali permettono di cambiare il look a seconda dell’esigenza così come della personalità. Riscopriamo così montature in metallo oro ultralight, i classici modelli squadrati, ma anche i pilot oversize con lente fumè. Un mix equilibrato di fascino funzionale ed espressione della propria personalità. Modelli unici, sia da vista che da sole, per la donna e l’uomo che sanno scegliere con qualità mantenendo un tratto unico e distintivo, e determinati a riacquistare la loro libertà di essere.

