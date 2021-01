Pubblicità

May fa parte della nuova linea “Easy” di MCZ, una gamma completa di stufe a pellet che offrono finiture ed elettronica di base al giusto prezzo. May è una stufa ventilata a struttura stagna, da 7 kW di potenza, pratica e facile da usare.

Lo scarico fumi può essere sul retro, come in foto, o superiore, con un kit opzionale. Si gestisce da un pratico pannello montato sul top. Finiture: Porta e top in ghisa, rivestimento in acciaio color White, Silver, Black o Bordeaux.

www.mczgroup.it