Chanel interpreta uno dei simboli chiave della Maison, il leone, per rendere l’iconico rossetto Rouge Allure Velvet ancora più desiderabile. Per questa edizione limitata, il tappo dorato è impreziosito dalla silhouette in rilievo del leone, caro a Gabrielle Chanel. Questo animale, il quinto segno dello zodiaco, ha vegliato su Mademoiselle fin dal giorno della sua nascita, il 19 agosto 1883. Gabrielle, superstiziosa e affascinata dalle stelle, lo considerava molto più di un emblema.

Il leone diventò presto un portafortuna, una presenza attenta, uno dei soggetti preferiti, spesso presente come decorazione nelle sue creazioni. Proprio come il leone, che lascia un’impronta difficile da scordare, Rouge Allure Velvet offre un’allure indimenticabile. In questa edizione limitata, Rouge Allure Velvet Le Lion de Chanel è disponibile in otto nuance effetto vellutato, otto tonalità intense per un risultato luminoso e opaco. Ognuna rappresenta un tratto della personalità del leone: passione, audacia, istintività, coraggio. Per dare vita a questa palette di colori, lo Studio di Creazione Maquillage ha tradotto la forza radiosa di questo felino in un’esclusiva collezione di nuance rosse, arancioni e beige. Per un’eleganza assoluta e decisa e una presenza maestosa e solare.



