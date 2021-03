Givenchy Parfums annuncia una collaborazione con Sadie Sink

Pubblicità

L’attrice americana Sadie Sink è determinata e sorprendente. Un astro nascente del cinema, dalla bellezza tutt’altro che classica. Insomma, la perfetta incarnazione della nuova generazione di donne Givenchy… In occasione della campagna digital, Sadie Sink celebra il rossetto più audace della Maison: Le Rouge Deep Velvet.

Concentrato di eleganza edgy, Le Rouge Deep Velvet dona un colore intenso e ultra-mat fin dal primo tratto. La sua texture vellutata e generosa scivola sulle labbra, rivestendole con un finish poudré senza effetto materia. Confortevole e a lunga tenuta, offre un prolungato effetto idratante per 6 ore e garantisce un risultato make-up intenso che dura fino a 12 ore. Con un solo gesto, Le Rouge Deep Velvet dona al look un tocco di raffinatezza unico. Una vera firma Couture, reinterpretata da Sadie Sink con tre look emblematici.

«So essere calma. So essere divertente. E so anche essere seria… Le Rouge Deep Velvet mi dà audacia e sicurezza. Esalta la mia personalità.» dice l’attrice americana.

