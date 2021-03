Segni zodiacali: date, caratteristiche e affinità

Pubblicità

C’è chi ci crede, chi è un po’ scettico e chi invece proprio si rifiuta di crederci. In ogni caso sarà capitato almeno una volta a tutti di andare a cercare i segni zodiacali di appartenenza e le caratteristiche ad esso correlate, per non parlare di andare a leggere l’oroscopo presente sui giornali. Magari, tutto ciò che viene detto non corrisponde, ma è interessante scoprire le proprie caratteristiche secondo l’astrologia. E crederci non fa male, d’altronde nella peggiore delle ipotesi, non può che quanto meno regalare un po’ di serenità, anche se poi non si avvererà niente.

Segni zodiacali: date

In astrologia, il segno zodiacale consiste in ognuna delle dodici suddivisioni dello zodiaco in parti uguali: tradizionalmente ogni segno zodiacale prende nome da una costellazione. Gli astri influenzano la personalità e ognuno di noi è legato al proprio segno zodiacale: la posizione del sole stabilisce a quale dei dodici segni si appartiene, per questo data e ora di nascita servono agli astrologi per calcolare il segno di appartenenza e l’ascendenza.

Per sapere quale sia il segno giusto, bisogna fare rifermento alla posizione del Sole al momento della nascita nella ruota dello Zodiaco:

Ariete dal 21 marzo al 19 aprile;

Toro dal 20 aprile al 20 maggio;

Gemelli dal 21 maggio al 20 giugno;

Cancro dal 21 giugno al 22 luglio;

Leone dal 23 luglio al 23 agosto;

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre;

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre la Bilancia;

Scorpione dal 23 ottobre al 21 novembre;

Sagittario dal 22 novembre al 21 dicembre;

Capricorno dal 22 dicembre al 19 gennaio;

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo.

Affinità segni zodiacali

A volte il termine affine viene usato un po’ a sproposito, ma il significato sta nelle stelle. Tra due persone esiste un rapporto di simboli astrali molto fitto, che segue regole precise di reciproca gravitazione, indipendentemente che il rapporto sia di amicizia o amoroso. Ogni segno si distingue per le proprie e uniche caratteristiche che ne determinano il carattere e le affinità, oltre che, di conseguenza le affinità con gli altri segni dello Zodiaco.

Secondo l’astrologia ogni essere umano è determinato dal periodo in cui è attraversato dal Sole e dal Pianeta da cui è governato. Ecco perché ogni scelta, decisione e relazione è basata e influenzata dalle costellazioni. L’astrologia aiuta ad indicare le compatibilità dei segni e la tipologia di donna o uomo ideale in base al proprio segno zodiacale

Segni zodiacali cinesi

L’oroscopo cinese ha 12 segni, come quello occidentale, che riconduce al nome di un animale. A differenza dell’oroscopo più comunemente utilizzato, in quello cinese a ogni segno viene attribuito un anno. I segni cinesi, con loro caratteristiche e peculiarità, si dividono in Topo, Bufalo, Tigre, Lepre, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale.

Caratteristiche segni zodiacali

Ogni segno zodiacale ha la sua caratteristica che nella maggior parte dei casi coincide con il carattere dell’individuo nato sotto un certo segno. Chi è nato sotto il segno dell’Ariete, possiede l’impulsività come forza, segue sempre il proprio istinto e sono sempre cordiali con le persone, difendendo la propria posizione in tutta tranquillità. Chi è del segno, è un amante anche delle sfide adrenaliniche e degli sport estremi. L’equilibrio maggiore lo trova con il Toro e ha una grande affinità con la Bilancia.

Il segno del Toro, invece, è quello più eclettico dello zodiaco, si adatta a qualsiasi situazione, perché è un segno ricco di empatia, che si unisce alla sua naturale energia. Ma è anche incline al possesso e all’apprezzare quello che ha. In equilibrio con Ariete, può avere legami anche con Bilancia e Vergine.

I Gemelli sono dotati di tanta pazienza e sono dei gran ascoltatori, non amano le costrizioni, adorano viaggiare e hanno una gran sete di conoscenza. Forte l’attrazione con il Leone, ha caratteristiche in comune con il Sagittario.

I Cancro sono dotati di una sensibilità accentuata, anche se apparentemente possono sembrare scontrosi. Se Cancro e Toro funzionano bene, c’è grande intesa anche con Leone e Pesci. La caratteristica principale del Leone è la sensibilità, è sempre pronto ad aiutare ed e abitualmente viene anche individuato come segno narciso ed egocentrico. Se lega bene con la Bilancia, è con il Leone che raggiunge la perfezione d’unione.

Chi nasce sotto il segno della Vergine sarà contraddistinto dalla dolcezza e dalla schiettezza e sincerità, è sempre disponibile ad aiutare le persone e trova il massimo dell’affinità con l’Acquario. Chi nasce sotto quello della Bilancia sarà capace di destreggiarsi con la giusta misura a tutte le situazioni, tendendo all’equilibrio e facendo coppia con il Toro. Lo Scorpione è creativo e un sognatore ad occhi aperti, qualità che regala a questo segno la leggerezza d’animo che sarebbe solo da invidiare. Questo segno ha un ottimo rapporto con il Sagittario, il Leone e il Cancro.

Il Sagittario è molto simile al Leone e all’Ariete, un vero e proprio leader che coinvolge anche chi gli stanno intorno, sempre pronto all’avventura. Ottimo il legame con i Gemelli e con l’Ariete. Il Capricorno è un segno concreto, molto riflessivo, e l’istinto è la sua qualità principale e lega molto con Leone, Sagittario e Capricorno. L’Acquario non beneficia delle influenze di Venere, anche se una delle sue caratteristiche è il romanticismo e l’essere intellettuale. Si rapporta con il Cancro, Sagittario e Acquario. Ultimo ma non meno importante, il segno dei pesci è quello d’acqua per eccellenza. Affidabile e positivo, i Pesci sono anche grintosi, precisi e timidi. Forma una coppia intenda con Ariete, Cancro e Bilancia.

