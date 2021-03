Hana Tajima for Uniqlo Spring/Summer 2021 Collection

Pubblicità

La collezione Primavera / Estate 2021 Uniqlo riflette ampiamente l’approccio della stilista Tajima alle diverse realtà quotidiane. Man mano che le società diventano sempre più eterogenee e mature, l’abbigliamento si evolve dagli stili stereotipati per le singole occasioni verso articoli che siano fruibili per tutti gli aspetti della vita, rendendo così ogni giorno più facile cambiare stile di vita. Il lino di rayon è presente in tutti i capi, dai sotto ai capispalla perché è strutturato e cade bene. Il seersucker fresco e increspato consente ai pantaloni alla caviglia di seguire i contorni del corpo e agli abiti estivi di accentuare la femminilità con silhouette svasate. Le camicette di tendenza sono finemente dettagliate e leggermente traslucide. La collezione presenta anche iconici motivi geometrici morbidi. Linee e colori organici incarnano le trame dei tessuti, il tutto per sottolineare l’eleganza e il comfort della collezione.

Parte della strategia per consolidare il suo status di marchio globale, è l’apertura di negozi di grandi dimensioni nelle città più importanti del mondo. Con l’obiettivo di cambiare il mondo dell’abbigliamento, cambiare la conoscenza convenzionale e il pianeta, Fast Retailing si impegna nella creazione di abbigliamento di grande valore al fine di migliorare la vita di tutti i giorni.

