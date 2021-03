Cabine doccia Soft e Combi di Provex

Pubblicità

Provex – azienda produttrice di cabine e pareti per doccia e di accessori per l’ambiente bagno – sviluppa costantemente proposte di assoluta eccellenza in grado di assicurare il massimo benessere. Lo stile essenziale delle soluzioni Provex valorizza l’aspetto estetico, sviluppando ambienti di grande classe e raffinatezza, senza tralasciare praticità e funzionalità.

Tra le numerose cabine doccia Provex, le linee Soft e Combi sono dotate dell’innovativa tecnologia Silicon Free, sviluppata e realizzata in esclusiva dall’Azienda, che consiste in una speciale guarnizione in pvc resistente all’acqua, fissata sul profilo verticale interno al muro. Con l’eliminazione del silicone, Provex assicura una maggiore igiene e pulizia.

La cabina doccia Soft NS-1+WS è composta da porta scorrevole con vetro fisso in linea e laterale in finitura trasparente con profili in alluminio brillante lucido. Il sistema scorrevole soft-close permette un’apertura e chiusura rallentata delle porte, facilmente sganciabili per una pulizia più semplice e accurata, e il sistema “Easy-Fix” facilita il montaggio, consentendo di regolare il profilo murale. Il meccanismo di scorrimento è interamente alloggiato nelle ruote a cuscinetto, collocate nella parte superiore del vetro mobile e regolabili in altezza per fronteggiare all’eventuale pendenza del pavimento.

All’interno della cabina, il sedile ribaltabile della Serie 300 e il sostegno per doccia a 90° con saliscendi della Serie 500 di Provex. La serie Combi/Combi Free comprende una vasta gamma di soluzioni standard e su misura, caratterizzate dalla massima trasparenza grazie al sistema a cerniera. Le porte sono dotate di meccanismo di sollevamento-abbassamento integrato sempre attivo che garantisce una maggiore durata della guarnizione inferiore, consentendone la chiusura graduale.

www.provex.eu