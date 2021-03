Sublimage L’Essence de Teint, il fondotinta in siero

Pubblicità

Consistenza in siero, principi attivi emblematici, copertura modulabile e risultato ultra-luminoso: si tratta de L’Essence de Teint Sublimage, un trattamento d’eccezione che sublima il rituale di bellezza delle donne che vogliono prendersi cura attivamente della loro pelle. Il rituale si arricchisce di un fondotinta in siero inedito, che rivela la bellezza e la luminosità della pelle senza rinunciare all’idratazione e alla protezione.

Dopo Sublimage de Teint, ecco L’Essence de Teint, un prodotto intuitivo, estremamente pratico e facile da applicare. La sua consistenza impalpabile dalla sensorialità unica si fonde perfettamente sulla pelle. Arricchito con particelle che riflettono la luce, uniforma il colorito alla perfezione, per un risultato naturale e un colorito che risplende di luminosità. Grazie alla presenza degli attivi “star” di Sublimage, giorno dopo giorno, si prende cura della pelle. Nella formula anche l’acqua concentrata di Vanilla Planifolia dalle proprietà antiossidanti, ottenuta dalla distillazione del baccello, scudo naturale contro i radicali liberi che protegge la pelle dalle aggressioni esterne; l’olio di Vanilla Planifolia ottenuto tramite “enfleurage”, dalle proprietà emollienti; infusione oleosa dei fiori essiccati, agisce come un velo in superficie per donare morbidezza e confort alla pelle. Grazie alla giusta quantità di glicerina di origine vegetale e di acido ialuronico, la formula idrata la pelle per 12 ore, donandole un aspetto rimpolpato e una sensazione di confort. Grazie all’associazione di pigmenti ad alta stabilità e di particelle che riflettono la luce, la pelle è avvolta da una luminosità immediata che persiste fino a sera. Insieme formano un velo filmogeno perfettamente modulabile che offre un risultato make-up su misura.

Autentico prodigio tecnologico, la consistenza di Sublimage L’Essence de Teint è impalpabile come un siero ma perfettamente avvolgente. In perfetta affinità con la pelle, questa formula la idrata e la avvolge di una luminosità intensa dalla radiosità senza pari e ci si dimentica di indossarla.

