Gutteridge, la moda per l’uomo contemporaneo

Oltre 140 anni di storia accompagnano il brand Gutteridge, storica firma anglo–napoletana nata nel 1878, che racchiude in sé un affascinante blend di tradizione sartoriale e artigianalità, valori unici che caratterizzano un marchio dall’eleganza senza tempo. Con un bagaglio storico tanto prestigioso, Gutteridge ha mantenuto la propria notorietà, diventando un’istituzione napoletana in tutta Italia, fino all’acquisizione da parte del Gruppo Capri che, nel 1997, ha rilevato anche il marchio e l’ha reinventato in un nuovo retail concept, pur mantenendone intatta l’identità storica.

