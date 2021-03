Sharp lancia il nuovo display a 8k

Pubblicità

Sharp ha lanciato sul mercato il nuovo display elettronico 8M-B120C per uso professionale da 120” 8K con tecnologia LCD UV2A. Il nuovo display di grande formato è il più grande monitor 8K disponibile sul mercato, progettato per trasmettere immagini uniche per dettaglio e qualità, perfetto per gli ambienti professionali che richiedono elevati livelli di nitidezza e precisione.

Il display elettronico 8M-B120C è dotato di un pannello LCD da 4m² con 33 milioni di pixel e una risoluzione 4 volte superiore a quella 4K Ultra HD e 16 volte superiore a quella Full HD. La risoluzione delle immagini è quindi molto più elevata rispetto a quella che può catturare l’occhio umano. Ciò si traduce in vantaggi significativi per le aziende che necessitano di elevati livelli di dettaglio e accuratezza e che operano in settori quali il broadcasting, il design e la medicina e in contesti dove vengono gestiti alti volume di dati come il controllo del traffico aereo e le sale negoziazioni di Borsa.

Il monitor 8K offre un’eccezionale qualità dell’immagine e una ancora maggiore precisione, grazie all’ampia gamma di colori e alla retroilluminazione a LED ottimizzata. L’HDR (High Dynamic Range) migliora ulteriormente la profondità dell’immagine aumentando il contrasto e la gamma di colori, restituendo un’immagine più satura e naturale. Il monitor offre una luminosità di 600 cd/m² fino ad un massimo di 1000 cd/m² lavorando in tandem in local dimming fino a 2.048 zone per garantire un livello di contrasto elevato.

Per una gestione fluida dei video, il display elettronico 8M-B120C utilizza un duplicatore di fotogrammi, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz o fino a 120 immagini al secondo. Ciò riduce l’effetto mosso durante i movimenti veloci, rendendo le scene d’azione più realistiche.

Quattro porte HDMI2.0a 4K consentono l’ingresso senza interruzioni del segnale 8K o uno schermo diviso 2×2. L’inserimento di una porta HDMI2.1 permette agli utenti di collegare i dispositivi con un unico cavo e una larghezza di banda fino a 48 Gbit/s.

Carlo Alberto Tenchini, Direttore Marketing e Comunicazione di Sharp Electronics Italia, afferma: “L’ultima novità introdotta nell’ecosistema Sharp 8K vede applicata la nostra tecnologia 8K nel display più grande mai introdotto sul mercato. Il nostro obiettivo è quello di continuare a sviluppare questo ecosistema per essere in grado di supportare le aziende che richiedono la massima precisione e nitidezza delle immagini”.