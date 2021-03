Adriana Lima: 10 cose che non sai sulla modella

Pubblicità

Adriana Lima è nata in Brasile, ed è una delle Victoria’s Secret Angels più famose. Occhi azzurri e capelli scuri, è nata in Brasile il 12 luglio 1981, ma si è trasferita a New York all’età di 16 anni per fare la modella. È diventata una delle modelle più pagate al mondo, ed è una delle più amate in Italia.

Ma ci sono alcune cose su di lei che ancora non sapete? Ecco dieci curiosità su Adriana Lima.

Adriana Lima

1. Adriana Lima non ha sempre voluto fare la modella. Da piccola, ad Adriana non piaceva farsi fotografare. Nonostante avesse vinto alcui concorsi di bellezza, non pensava seriamente a diventare una modella. A quattordici anni, però, un’amica le consigliò di iscriversi al concorso “Supermodel of Brazil”, perché non voleva andarci da sola. Adriana finì per vincere il concorso, e all’età di quindici anni si aggiudicò il secondo posto al concorso “Supermodel of the World”. Fu la svolta: fare la modella diventò una carriera. All’età di sedici anni si trasferì a New York, e firmò un contratto con l’agenzia Elite, che la rese una delle supermodelle più famose al mondo.

2. Adriana Lima aspira a fare il medico. Adriana ha raccontato di essere entrata a far parte del mondo della moda troppo giovane per sapere davvero cosa volesse fare della propria vita. Cosa vuole fare davvero? Nel 2006, Adriana Lima ha raccontato, durante un’intervista, di aspirare a fare la pediatra.

Adriana Lima: Instagram

3. Adriana Lima, Instagram, e un messaggio sulla body positivity. A quanto pare, nel dicembre 2017, Adriana Lima su Instagram ha postato una fotografia con un commento che ha incuriosito molti dei fan. Diceva: “Ho ricevuto una telefonata riguardo alla possiblità di girare un video sexy da postare e condividere sui social media. Anche se ho fatto molte di queste cose, qualcosa in me è cambiato quando un’amica mi ha avvicinata per condividere la propria infelicità verso il proprio corpo, e mi ha fatto pensare… Ogni giorno della mia vita, mi sveglio pensando: che aspetto ho? Sarò accettata al lavoro? E in qual momento ho realizzato che probabilmente, la maggior parte delle donne si sveglia ogni mattina cercando di corrispondere ad uno stereotipo imposto dalla società/socialmedia/moda”.

Adriana Lima: nuda per Love Magazine

4. Adriana Lima nuda nel video virale per Love Magazine. Nel 2016, l’allora trentacinquenne Adriana Lima era stata protagonista di un video sotto la doccia per Love Magazine. Nel video, la modella è sotto un getto d’acqua, e inizialmente indossa solo della lingerie, per poi spogliarsi e rimanere interamente nuda. Nel video a tema pasquale (più o meno), Adriana accetta dei cioccolatini da un gigantesco coniglio pasquale, e li mangia sensuale sotto la doccia.

5. Adriana Lima è religiosa ed è rimasta vergine fino al matrimonio. Adriana Lima ha parlato spesso della propria visione del sesso prima del matrimonio. In un’intervista, ha detto che per lei è una cosa che ha a che fare con il matrimonio. Ha raccontato di aver aspettato fino all’età di 27 anni, quindi, e di aver perso la verginità con suo (ora ex) marito Marko Jaric. Inoltre, sembra che sia molto religiosa, che vada a messa ogni domenica, e che legga la Bibbia prima di ogni show. E da piccola, a quanto pare, voleva fare la suora.

Adriana Lima hot

6. Adriana Lima: hot e dalle origini miste. Una rara combinazione di occhi chiari, labbra piene e capelli scuri, Adriana Lima ha un aspetto piuttosto particolare? La spiegazione? Le sue origini, che combina etnie diverse (e la cosa non è certo una sorpresa: a quanto pare, l’80% dei brasiliani ha origini miste). Il cognome di Adriana, “Lima”, è portoghese. Inoltre, più di una volta, la modella ha parlato delle proprie origini: indigene brasiliane, africano-brasiliane, portoghesi, francesi, e caraibiche, oltre che giapponesi.

7. Adriana Lima è stata criticata per la dieta. Per quanto ne sappiamo, moltissime celebrità si sottopongono a diete e programmi di esercizio fisico estremi per sfoggiare un corpo da sogno. E Adriana non fa eccezione. Addirittura, è stata oggetto di parecchie critiche, quando ha rivelato il prioprio regime alimentare. Adriana Lima ha infatti ammeso di eliminare tutti i cibi solidi dalla propria dieta in occasione delll’annuale show di Victoria’s Secret, a partire da nove giorni prima della sfilata. Inoltre, durante quei nove giorni, raddoppia la quantità di esercizio fisico. Per le dodici ore che precedono lo show, inoltre, Adriana non mangia nulla (a quanto pare non beve nemmeno acqua). Ovviamente, è una dieta davvero non raccomandabile.

Adriana Lima: altezza e fisico

8. Adriana non è mai andata in palestra prima di avere un figlio. Alcune persone hanno geni fortunati, e sembra che Adriana sia una di queste. Infatti, ha raccontato di non essere mai andata in palestra, almeno fino alla nascita del primo figlio. Ora, invece, fa parecchio esercizio, facendo boxing almeno per due volte alla settimana, con un personal trainer con il quale fa sessioni di 90 minuti. A quanto pare, viene allenata come vengono allenati boxer professionisti, con esercizi di forza che coinvolgono l’intero corpo. Sono talmente intense, che per il resto della settimana le bastano solamente 10 minuti di salto alla corda per tenersi in forma.

9. Adriana Lima: altezza e peso. La modella dal fisico perfetto ha anche delle misure perfette. L’altezza dell’Angelo è di 178cm, mentre il peso è di 53kg.

10. Adriana Lima fa tanto volontariato. In particolare, lavora spesso per l’orfanotrofio Caminhos da Luz, che si trova nella sua città natale, ovvero Salvador, in Brasile. Compra vestiti per gli orfani e ha fatto molte donazioni, anche per espandere l’edificio. Nel corso degli ultimi anni, ha anche aiutato a raccogliere i fondi per un ospedale di Haiti che fornisce accesso a servizi medici a donne in gravidanza, e ha preso parte a diverse iniziative.

Fonti: Vogue, The Richest