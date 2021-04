Scatta l’estate con Coco Mademoiselle

Pubblicità

Appositamente creata per i giorni più caldi dell’anno, Coco Mademoiselle Collection Été by Chanel svela una sfaccettatura più fresca e fruttata della fragranza grazie a due creazioni in edizione limitata in formato 100ml, perfette da portare in viaggio: Coco Mademoiselle L’Eau, una brume de parfum dalla formulazione delicata, e Coco Mademoiselle Le Gel, un gel doccia doposole per corpo e capelli. Un’interpretazione estiva che consente alle amanti di Coco Mademoiselle di apprezzare le note agrumate e fiorite di questa fragranza audace senza moderazione.

“Con Coco Mademoiselle L’Eau, ho voluto esaltare la sfaccettatura più estiva di Coco Mademoiselle: una fragranza orientale-fruttata sensuale e dalla freschezza persistente”, afferma Olivier Polge, Parfumeur Créateur della Maison CHANEL. Coco Mademoiselle L’Eau è una brume leggera, da vaporizzare con un gesto ampio e sensuale su corpo e capelli, per profumarli delicatamente. Questa composizione aerea e luminosa si ritrova anche in Coco Mademoiselle Le Gel, gel doccia doposole 2 in 1 indispensabile nei giorni d’estate, da applicare su corpo e capelli. La sua consistenza scorre sulla pelle come una carezza. La sua schiuma delicata lascia un velo profumato sulla pelle e sui capelli.

