Nuova finitura per la cabina doccia pura R 5000 di duka

L’iconica cabina doccia duka, caratterizzata da geometrie eleganti, forme pure e linee essenziali, rinnova il suo ‘look’ e si propone con una nuova finitura opaca, che richiama la ‘sfumatura’ tipica dell’acciaio Inox, e che conferisce a profili in alluminio un appeal più caldo e contemporaneo, capace di creare un piacevole effetto visivo di contrasto con la trasparenza e la brillantezza del vetro. Il ventaglio di possibilità estetiche per pura R 5000 diventa, così, ancora più ampio, con due tipologie di profilo, opaco look Inox e cromo/argento lucido, abbinabili a diverse versioni di vetro, trasparente, satinato,

Parsol grigio, con serigrafia satinata centrale sul cristallo e Nebula, la finitura dall’elegante effetto sfumato che trasmette sensazioni di freschezza e ariosità.

Design contemporaneo, leggerezza visiva e sofisticati dettagli, frutto delle migliori tecnologie produttive, fanno di pura R 5000 non solo una cabina doccia progettata per durare nel tempo, ma la soluzione ideale per valorizzare sia gli spazi bagno privati sia per arredare gli ambiti contract, che richiedono standard qualitativi particolarmente elevati. La sua cerniera è composta da più di 50 componenti e permette l’apertura della porta sia all’interno sia all’esterno, senza limitazioni e in completa sicurezza. La cerniera è, inoltre, disponibile in diverse finiture; il look opaco Inox riprende l’effetto satinato della finitura Soft, donandole un ‘allure’ ancora più sofisticata.

La maniglia ergonomica in alluminio è studiata per una presa comoda e sicura. Con apertura a battente a 180 gradi, in diverse versioni, pura R 5000 è composta da vetro temperato 8 mm e dotata di meccanismo sali/scendi, che consente alla porta di sollevarsi di pochi millimetri da terra, al momento dell’utilizzo, impedendo il consumo della sua guarnizione.

Il sistema ‘Automatic Close’, invece, assicura una perfetta mobilità della porta e una chiusura agevolata negli ultimi centimetri, così da evitare urti e possibili danneggiamenti. pura R 5000, grazie alle diverse varianti di profilo, vetro e dimensionali, oltre alla possibilità di adattarla su misura dello spazio che la accoglie, è la cabina doccia ‘passepartout’ per completare qualsiasi ambiente bagno. Il look opaco Inox è disponibile unicamente con la cerniera in finitura Soft.

