Rafael, dining set da Ethimo

Pubblicità

Grazie all’eccezionale e visionaria creatività di Paola Navone e all’esperienza progettuale di Ethimo, il tavolo da pranzo diventa un ‘progetto’ sorprendente, capace di trasformare lo spazio dining in un mode de vie elegante, originale ed emozionante. Nata come linea lounge, Rafael diventa anche dining set, proponendo tavoli di diverse dimensioni e poltroncine che confermano le stesse suggestioni esotiche e sensazioni di benessere della più ampia collezione.

La preziosa tattilità dei materiali, la particolare e affascinante fisionomia dei piani e i dettagli pensati per rendere unici i tavoli e le sedute dining Rafael, creano, così, una nuova esperienza di contatto con la natura e una nuova ‘forma’ per stare a tavola, en plein air. Il marmo statuario e la pietra lavica smaltata, dal colore intenso e brillante, che enfatizza la materia richiamando le diverse sfumature del mare, diventano irregolari, disegnando i piani dei tavoli. La pregiata e sapiente lavorazione della pietra e del marmo dona loro straordinarie asimmetrie e geometrie, forme che ‘abbracciano’ i commensali per suggerire una nuova esperienza di convivialità.

Disponibili in due dimensioni (264 x 155 cm o 160 x 160 cm), i tavoli confermano la stessa forza strutturale e calore degli elementi lounge, realizzati in teak spazzolato o decapato. L’accostamento di materiali nobili come il legno e la pietra crea effetti così affascinanti da caratterizzare l’intero contesto che accoglie gli arredi. Il tavolo dining Rafael è, inoltre,

disponibile in una terza proposta interamente realizzata in teak, sempre in finitura spazzolata o decapata, e piano rotondo da 230 cm di diametro. Questa versione può essere arricchita da un elemento fortemente caratterizzante, che rende il tavolo ancora più funzionale: Lazy Susan, il piano girevole realizzato in marmo statuario, da 110 cm di diametro.

In un bilanciamento perfetto tra comfort e design, i tavoli Rafael vengono accostati dalle poltroncine. Ergonomiche e confortevoli, abbinano la struttura in teak a un inaspettato gioco di intrecci – realizzati in corda Round Rope Light Grey – della seduta, rinnovando quell’inconfondibile anima eclettica che caratterizza l’intera collezione.

I supporti in plastica Grey della struttura fungono da elegante ‘vezzo’ decorativo e funzionale. Forza delle linee, bellezza dei materiali ed energia cromatica si riflettono, così, nei tavoli e nelle poltroncine dining Rafael, creando continuità con l’intero progetto. La collezione dining Rafael è un ‘omaggio’ alla tavola outdoor contemporanea, consente di personalizzare con unicità ed estro creativo gli ambienti residenziali e di valorizzare i più esclusivi spazi contract, interpretando la convivialità con originalità e ricercatezza.

1 di 4

www.ethimo.com