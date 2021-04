Prevage™ Anti-aging daily serum 2.0 by Elizabeth Arden

Pubblicità

Nel 2005, la prestigiosa linea cosmeceutica per la cura della pelle di Elizabeth Arden Prevage ®, fu la prima a creare formule con Idebenone, l’antiossidante più potente. Questa tecnologia rivoluzionaria, utilizzata inizialmente nella scienza medica, offre benefici straordinari nel combattere i danni causati alla pelle dai radicali liberi, che sono responsabili dell’80% dei segni visibili dell’invecchiamento. Con oltre 15 anni di esperienza e dopo oltre 220 riconoscimenti di bellezza, Prevage™ presenta ora la prossima rivoluzione skincare – Prevage™ Anti-Aging Daily Serum 2.0, il siero anti-età numero 1, ora con un potere antiossidante 4 volte superiore. Questo siero iconico formulato con un potente antiossidante sovralimentato, l’Idebenone, è ora potenziato con l’aggiunta di 10 super ingredienti che invertono visibilmente i segni dell’invecchiamento e aiutano a proteggere dai danni ambientali per una pelle dall’aspetto più giovane. In uno studio, il 90% ha mostrato un miglioramento clinico nell’aspetto di linee sottili, macchie scure, compattezza ed elasticità. Questo siero anti-età funziona istantaneamente e nel tempo per correggere, proteggere e perfezionare l’aspetto della pelle.

Modalità d’uso:

Applicare sul palmo. Riscaldare leggermente con la punta delle dita. Massaggiare delicatamente su viso e collo, applicando con movimenti ascendenti.

