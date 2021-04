La nuova collezione primaverile di Jo Malone London

Pubblicità

Il sole primaverile è un’ispirazione per Jo Malone London che presenta così la sua nuova collezione di profumi.

Scoprire Blossoms, una collezione di boccioli profumati, presentata in flaconi dal design nuovo. Due fragranze al loro debutto celebrano la bellezza del fiore dell’ibisco: Yellow Hibiscus, uno jus floreale lieve, splendente e succulento, e Red Hibiscus, un floreale solare intenso cui si aggiunge la prima Eau de Cologne Blossom Cologne Intense della Maison.

Le due nuove fragranze sono completate dal ritorno di Frangipani Flower, un floreale radioso, e di Nashi Blossom, un floreale raggiante e delicato. Nectarine Blossom & Honey, la fragranza fruttata esclusiva di Jo Malone London, ora proposta in versione Body Mist, in edizione limitata, è creata con un insieme di ingredienti delicati e glicerina di origine naturale per rigenerare e profumare la pelle.

Una nuova coppia di Profumi Solidi, Nectarine Blossom & Honey e Orange Blossom, è disponibile in una morbida custodia dalla stampa vivace. La formula vellutata si applica facilmente sulla pelle con l’aiuto dei polpastrelli. L’applicazione sovrapposta di questi due profumi crea una fragranza floreale lussureggiante.

Un Diffusore in edizione speciale nell’intrigante aroma Silk Blossom completa la collezione per creare un’atmosfera gioiosa in qualsiasi ambiente.

Dal 1994 Jo Malone London crea una collezione di fragranze squisitamente semplici ed eleganti e si dedica a un mondo in cui i sensi vengano appagati. Acquisito da Estée Lauder Companies Inc. nel 1999, il marchio è oggi conosciuto a livello internazionale per le sue fragranze particolari e il carattere distintivo britannico.

