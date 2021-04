Le collezioni Ceramiche Keope K2 in una residenza con piscina

Pubblicità

Ceramiche Keope, azienda tra i maggiori produttori di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, ha fornito i suoi eccellenti prodotti per la realizzazione degli spazi outdoor di una splendida villa situata in provincia di Salerno, città portuale che gode di una posizione strategica tra le meraviglie della Costiera Amalfitana e il Cilento.

Il progetto della residenza consente di apprezzare l’organizzazione del giardino attorno alla piscina, vero e proprio fulcro dell’abitazione. Per la sua realizzazione la committenza ha scelto l’abbinamento tra la naturalezza della collezione effetto legno Evoke e l’affidabilità dell’effetto Pietra di Vals della linea Percorsi Extra, ideali per ambienti esposti ad umidità ed agenti atmosferici.

Compito di connettere l’esterno con l’interno della casa è lasciato all’ampio patio e al cortile realizzati con le finiture Pietra di Barge e Pietra di Combe. Le collezioni Evoke e Percorsi Extra in K2, con i loro 2 cm di spessore – si rivelano la scelta ideale non solo per la loro funzionalità ed estetica ma anche per la dotazione di pezzi speciali indispensabili per il comfort e la sicurezza di questi particolari ambienti.

Scegliere il gres porcellanato firmato Keope significa avere la garanzia di un materiale resistente agli sbalzi di temperatura con una bassa propensione alle muffe e alle macchie, e un’alta resistenza meccanica quindi ai carichi pedonali e carrabili. In particolare attorno alle piscine, i rivestimenti Keope sono adatti per essere impermeabili e antiscivolo e per non risentire dell’azione disgregante del gelo, come può accadere in inverno. Le collezioni in gres per esterni con spessore 2 cm sono perfettamente abbinabili con la gamma per interni con spessore 1 cm al fine di ottenere superfici continue tra indoor e outdoor. Con questa referenza, Keope dimostra ancora una volta il suo ruolo di partner ideale per architetti e professionisti. L’azienda investe continuamente in ricerca e sviluppo per migliorare la qualità degli spazi e, quindi, la qualità di vita di chi li abita. Tutte le sue collezioni sono, infatti, contrassegnate dal logo GreenThinking – simbolo del concreto impegno dell’azienda nei confronti della natura – e dal marchio Made In Italy, garanzia di valori saldi, quali stile, design, innovazione e qualità del prodotto – ma soprattutto rispetto per l’ambiente e per le persone.

www.keope.com